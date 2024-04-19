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找不回二戰舅遺體...拜登暗示「恐被食人族吃了」掀爭論 學者皺眉這樣說

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登結束賓州行程後，18日乘空軍一號專機，抵達馬里蘭州的安德魯空軍基地。美聯社
美國總統拜登結束賓州行程後，18日乘空軍一號專機，抵達馬里蘭州的安德魯空軍基地。美聯社

美國總統拜登近日跑選舉行程攻擊對手川普時，一番死於二戰的舅舅可能已被巴布亞紐幾內亞食人族吃掉的說法，讓該國政學界反應不一，有人單純表示困惑，也有人提出批評。

拜登日前在賓州匹茲堡一個選舉場合談到了舅舅芬尼根（Ambrose Finnegan）在戰時駕駛單引擎飛機執行偵察任務，「在新幾內亞遭擊落」，又指「從未找回遺體，因為在新幾內亞的那一區，說真的，曾經有許多的食人族」。

衛報19日報導，拜登的說法不只跟美國國防部官方紀錄有出入，巴布亞紐幾內亞分析師受訪時也表示，這番言論沒有事實根據，而且判斷不佳。特別是拜登這麼講的時候，正值美方一直爭取加強雙邊關係，反制中國大陸在太平洋地區的影響力。更不用說，他在2023年才取消了赴巴紐的短暫訪問。

巴布亞紐幾內亞大學政治學講師卡布尼（Michael Kabuni）說， 該國所屬的美拉尼西亞人是「一個非常自豪的民族」，稱「他們會覺得這種歸類非常反感，不是因為某人說，『哦，巴布亞紐幾內亞曾經有吃人』。沒錯，我們知道，這是事實。但是把過程斷章取義，暗示你舅舅跳出飛機，然後我們不知何故覺得那是一頓大餐，這就令人難以接受」。

卡布尼指出，在特定的情況之下，以前有些社群曾實行同類相食。例如，出於尊敬而吃掉死去親屬以防止遺體腐爛，「這都有背景，他們不會就是吃任何從天空掉下來的白人」。

卡布尼接著說，這種習俗不是出於民眾缺乏食物，考古證據顯示巴布亞紐幾內亞在超過一萬年前就從事農業。他告訴記者，約79000名美軍官兵在二戰後仍下落不明， 「他們從東南亞、朝鮮半島擴散到歐洲，拜登是在暗示什麼？一直沒找到的79000人全被吃了？」

其他受訪者對拜登的言論只感到困惑，最近獲選為在野勢力候補總理的東塞皮克（East Sepik）省長柏德（Allan Bird）說，「其實，我講不出話來。我不覺得冒犯，很搞笑。我敢肯定，當拜登還是孩子的時候聽過父母講了這些事情，可能跟定他一輩子了」。

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二戰 國防部 巴布亞紐幾內亞 拜登 美國 食人

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