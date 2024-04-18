舅舅死於二戰...拜登暗示因「食人族」無法找回遺體 遭官方紀錄打臉

美國總統拜登17日跑選舉行程時，一方面向自己死於二戰的舅舅服役經歷表達敬意，一方面攻擊對手川普配不上擔任三軍統帥，卻在幾個關鍵細節上做出了錯誤的陳述。

美聯社與福斯新聞報導，拜登在賓州匹茲堡會晤美國鋼鐵工人聯合會（USW）會員時，談到了舅舅小芬尼根少尉（2nd Lt. Ambrose J. Finnegan Jr.），企圖跟據報任職總統期間曾稱陣亡將士為「魯蛇」和「笨蛋」的川普做對比。

據轉述，拜登稱4個舅舅在諾曼地登陸（D-Day）發生的隔天志願從軍，其中一人就是綽號「博澤」（Bozey）的芬尼根。他說，芬尼根服役於陸軍航空隊（Army Air Corps，美國空軍前身），「他駕著那些單引擎的飛機，在戰區上空偵察」。

拜登說，芬尼根在新幾內亞遭擊落，「他們從未找回遺體，因為在新幾內亞的那一區，說真的，曾經有許多的食人族」。

拜登的長子波伊（Beau）2015年死於腦癌，而他認為此事跟波伊到伊拉克服役一年有關，而當時的美軍在伊拉克使用燒坑處理廢棄物。拜登在匹茲堡提到川普時說，「那個男的不配成為我兒子跟我舅舅的三軍統帥」。

拜登當天稍早在賓州史克蘭頓（Scranton）也跟記者轉述了芬尼根的故事，卻都跟美國政府在此事的官方紀錄有出入。

根據報導，拜登的幾位舅舅實際上早在1941年12月7日的珍珠港事件幾周後入伍。美國國防戰俘暨失蹤官兵確認署（DPAA）的紀錄顯示，芬尼根1944年5月14日死亡時是陸軍航空隊一架A-20「浩劫」（Havoc）式飛機的乘客。

紀錄指出，這架飛機當時正執飛航空快運，「因不明原因」被迫在新幾內亞北部海岸附近的太平洋海面迫降，「兩具發動機在低空失靈，飛機的機首重擊海面，3名男子未能脫離正在下沉的殘骸，於事故中失蹤」。

DPAA紀錄並未將芬尼根的死亡歸咎於敵對行動，也沒有表明食人族是任何因素，稱他「和戰後自該區域找回到任何遺體均無聯繫，仍然下落不明」。白宮發言人貝茨（Andrew Bates）就此事發表聲明時，並未提及官方紀錄與拜登說法的差異，但仍補充了芬尼根在正式紀錄的死因。