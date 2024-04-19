密西西比州議會通過決議案 挺台參與國際組織
美國密西西比州參、眾兩院近日通過「台灣友好及促進經貿合作關係共同決議案」，挺台灣有意義參與印太經濟架構（IPEF）及世界衛生組織（WHO）等。
駐休士頓台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，這份決議案堅定支持在現有穩固的雙邊關係基礎上，持續開展貿易關係、設立在台貿易投資辦事處，並挺台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。
根據新聞稿，駐休士頓辦事處總領事蕭伊芳16日受邀前往密西西比州州議會，在參、眾兩院獲頒這項友台決議書。
蕭伊芳在參議院致詞感謝密西西比州以實際行動力挺台灣，除了重申堅定友誼，並稱將持續推動與密西西比州在各方面的合作，期待進一步深化雙邊情誼。
辦事處表示，這項共同決議案由切桑尼奧爾（LydiaChassaniol）等10位跨黨派參議員共同提案，並經兩院通過。
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