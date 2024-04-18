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美參議院投票 中止國土安全部長彈劾案

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國民主黨控制的聯邦參議院今天駁回共和黨主導的彈劾國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）一案。馬約卡斯是因他對墨西哥南部邊境的處理方式而遭彈劾。

64歲的馬約卡斯今年2月被共和黨占多數的眾議院彈劾。

這次彈劾是在參眾兩院就遏制非法移民激增問題展開攤牌之際進行。去年12月，美墨邊境每天有1萬人被捕，創下歷史紀錄。

共和黨議員2月指控馬約卡斯「蓄意且系統性地拒絕」執行邊境法律，「違背公眾信任」；他是美國近150年來第一位要被彈劾的內閣部長。

民主黨在參院擁有51議席，多於共和黨的49議席。

此舉為馬約卡斯在參議院受審鋪路，但參院今天迅速處理了這兩項彈劾條款，遵循黨派立場駁回，理由是條款違憲。

白宮對此舉表示歡迎，稱參議院「正確地否決了這毫無根據的彈劾」。

共和黨 美國

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