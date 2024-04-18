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加州大學柏克萊研究：灣區電動車普及有助減碳

中央社／ 舊金山17日專電

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）一項研究表明，採用電動車有助減少碳足跡；每1英里（約1.6公里）可使車輛碳排量減少2.6%，整體而言，每年可減少1.8%碳排量。

這項研究是由柏克萊化學教授柯恩（RonaldCohen）團隊實驗和監測後得出的結果，4月發表在期刊「環境科學與科技」（Environmental Science &Technology）。

從2012年開始，柯恩在舊金山灣區廣泛建立「感測網絡系統」，如今已有超過80座感測站，當中7個在舊金山市中心，大部分位於東灣。

他當初的想法是用公共資助、較廉價的監測器，在城市進行更大範圍的安裝，來瞭解二氧化碳排放來源。估計全球高達70%的二氧化碳排放量來自城市，不過很少城市擁有關於二氧化碳排放來源的詳細資料。

柯恩團隊在2018至2022年期間，用數十個感測器記錄的碳排量逐步穩定下降，每年降幅約1.8%。他們發現，二氧化碳濃度最高的地方是高速公路，推論採用油電混合車、電動車、燃油效率較高的油車有助減少二氧化碳濃度。

團隊結論指出，加州灣區大量採用電動車有助碳排量減少。

根據美國能源情報署（EIA）統計，加州自2016年以來，電動車、充電站數量每年都領先全美，分別占全美的37%和27%。

加州預計在2030年達到減排4成、2045年實現淨零碳排的目標，且85%的減排量要來自實際減排，而非從大氣中去除二氧化碳。

柯恩表示，現在每年降幅約1.8%，但要達到加州政府的目標，每年碳排量必須下降3.7%。他說，研究結果強調，為了實現目標，必須採取迫切行動、加快腳步來減少二氧化碳排放量，「我們已經完成這目標的一半」。

碳排放 舊金山 電動

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