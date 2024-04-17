眾院議長分拆援烏、以、台包裹法案 白宮審慎同意

美國眾議院議長強生計劃把援助烏克蘭、以色列、台灣的包裹法案分拆成三個本週個別表決，白宮今天表示，這三個分拆的法案似乎滿足烏克蘭和以色列延宕已久的軍事需求。

法新社報導，但是白宮表示，總統拜登（JoeBiden）必須更仔細地研究強生（Mike Johnson）的提案，才會做出最後決定。

據路透社報導，共和黨人的目標是最快今天上午公布立法文本，表決前將有72個小時的審查期。強生指出，可能要到19日才會進行表決。

眾院許多共和黨人反對再提供烏克蘭更多援助，參議院今年2月通過950億美元援烏、以、台的包裹法案遲未能在眾院表決，右翼共和黨人還威脅同黨眾院議長強生，若協助推動援烏就要罷免。

華盛頓郵報指出，參議院2月通過的包裹援助裡含援烏600億美元新資金、援助以色列140億美元、向加薩提供90億美元人道援助及50億美元協助印太盟友應對中國威脅。

白宮之前一直爭取眾院如參院一般通過包裹援助，不過此一立場今天似乎軟化。

陪同拜登至賓州史克蘭頓（Scranton）進行連任競選活動的白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）在總統座機空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「乍一看，議長的提議似乎在實際上可以協助我們將援助提供給烏克蘭和以色列。」

「但是我們正等待更多細節，才會做出抉擇。」

柯比表示，拜登昨天和強生談論這項計畫時強調，鑒於烏克蘭和以色列的緊急軍事需求，「我們需要看到眾院本週採取行動」。

強生在伊朗13日報復攻擊以色列後面臨儘快通過援助以色列的壓力，在此同時，支持援烏陣營也趁機施壓。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日晚間演說表示，光上週俄國就向烏克蘭發射近130架「見證者」無人機、80枚飛彈和700枚滑翔炸彈，烏克蘭只能靠自己的軍隊和日漸耗盡的彈藥苦撐。

澤倫斯基說：「全世界都看到，以色列在防禦時並不孤單，空中威脅還有盟友幫忙消除。話說回來，當烏克蘭盼盟友不應對俄國飛彈和無人機視而不見時，也代表需要你們有所作為，而且是大膽行動。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也向西方喊話：「即使你們不能像幫以色列那樣幫我們，但只要給我們所需的東西，我們自己可以完成剩下的工作。」