詐領紓困金爽度假 殯葬業夫婦任190具遺體腐爛「還拿水泥砂假冒骨灰」

根據今天公布的法庭文件，美國經營殯儀館的一對夫妻遭控濫用近90萬美元疫情紓困金，用於度假、整形手術、珠寶及其他個人支出。當局去年在這家殯儀館發現190具腐爛遺體。

美聯社報導，美國聯邦大陪審團起訴書重申科羅拉多州檢察官對當地殯儀館業者哈爾福德夫婦（Jon and Carie Hallford）的指控。檢方控告他們以乾拌水泥砂假冒火化後的骨灰給往生者家屬，而且還兩次埋錯遺體。

根據起訴書，哈爾福德夫婦還向往生者家屬收取超過13萬美元費用，卻未提供火化及安葬死者的服務。

除了聯邦大陪審團提出的15項指控外，科羅拉多州地區法院已向該夫妻提出200多項刑事起訴，罪名包括虐屍、洗錢、竊盜及偽造。

起訴書表示，這對夫妻可能因這些聯邦罪行面臨20年有期徒刑和25萬美元（約新台幣813萬5000元）罰金。

經營科羅拉多州「回歸自然殯儀館」（Return toNature Funeral Home）的哈爾福德夫婦，今天戴著鐐銬出庭，是被捕後首次在科州地區法院聯邦助理法官瓦爾霍雷克（Scott Varholak）前露面。

在新起訴書公布前，官方紀錄顯示，哈爾福德夫婦早已負債累累，而且揮霍無度，他們面臨房東驅逐，還因未支付火化費用吃上官司。

起訴書控訴，這對夫妻使用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紓困金中的88萬2300美元購買物品，包括1輛車、晚餐、孩子的學費及加密貨幣。

當局表示，這項詐欺行為包含他們從2020年3月至2021年10月間取得的3筆貸款。