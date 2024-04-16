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起飛不久出現異常 飛行員「彈出飛機」撞機尾導致自己跟乘客喪命

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國賓州2022年發生了一起造成2人死亡的致命墜機事故，聯邦運輸安全主管部門日前表示，這架飛機的飛行員從飛機掉了出來，並且撞到機尾，導致自己和乘客死亡。照片翻攝自NBC News
美國賓州2022年發生了一起造成2人死亡的致命墜機事故，聯邦運輸安全主管部門日前表示，這架飛機的飛行員從飛機掉了出來，並且撞到機尾，導致自己和乘客死亡。照片翻攝自NBC News

美國賓州2022年發生了一起造成2人死亡的致命墜機事故，聯邦主管部門日前表示，這架實驗飛機的飛行員從飛機掉了出來，並且撞到機尾，導致自己和乘客死亡。

美國NBC新聞16日報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）在10日公開的報告指出，這架「實驗性業餘製造」的熊鷹巡邏（Bearhawk Patrol）飛機於2022年10月29日下午，在賓州路澤恩郡漢諾威鎮（Hanover Township,  Luzerne County, PA）附近一處農場墜毀。

郡驗屍官辦公室查明了兩名遇難者的身分，分別是59歲的鮑文（Michael Bowen）跟76歲的史奈德（Ronald Snyder）；史奈德為飛行員。

NTSB指出，這架飛機從當地機場起飛，在空中飛了幾分鐘墜毀。根據報告，在飛機起飛後不久，目擊者說，飛機出現翻滾、搖晃、機首急降又上仰等狀況。

報告指出，目擊者說，飛行員此時掉出飛機，撞擊飛機機尾，與飛機都墜落地面。

報告還指出，在飛機起飛前，「目擊者報告飛行員坐在前座，並且扣上了安全帶和肩帶。他的安全帶和肩帶經發現完好無損，顯示他在飛行期間解開安全帶」。

報告推測，飛行員可能一直在設法查看機尾問題，飛機突然的升降把他彈了出來。

報告指出，沒有證據顯示引擎有任何機械問題，毒理學報告檢測到飛行員體內有抗憂鬱藥物和膽固醇藥物，但並非事故的因素。

美國

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