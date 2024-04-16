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川普封口費案開庭 前助理「三個字」總結他與梅蘭妮亞關係

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國前總統川普被控2016年大選期間向豔星支付「封口費」案，15日在紐約開庭。前第一夫人梅蘭妮亞的助理爆料當年這起案子曝光後如何讓川普如坐針氈，並用「三個字」總結川普對待梅蘭妮亞的心態。路透
美國前總統川普被控2016年大選期間向豔星支付「封口費」案，15日在紐約開庭。前第一夫人梅蘭妮亞的助理爆料當年這起案子曝光後如何讓川普如坐針氈，並用「三個字」總結川普對待梅蘭妮亞的心態。路透

美國前總統川普被控2016年大選期間向豔星支付「封口費」案，15日在紐約開庭。前第一夫人梅蘭妮亞的助理爆料當年這起案子曝光後如何讓川普如坐針氈，並用「三個字」總結川普對待梅蘭妮亞的心態。

「我會這麼說：他怕她（He fears her）。」曾擔任梅蘭妮亞幕僚長與新聞秘書的葛瑞珊（Stephanie Grisham ），14日受訪向MSNBC表示。

川普被控2016年大選期間，付給成人片女星暴風女丹尼爾（Stormy Daniels）與花花公子玩伴女郎麥克道格（Karen McDougal）封口費，以隱匿他們之間的風流韻事。

葛瑞珊回憶，2018年初華爾街日報率先報導此案後，「在白宮內部，西廂（指總統辦公室）的人很擔心我們東廂這邊會怎麼做」。

「我記得有一次，前總統從空軍一號上打電話給我，基本上是想知道她（梅蘭妮亞）有多生氣，看看我們是否要發表任何聲明，因為我們從沒有向西廂確認過我們是否會說什麼，所以他鐵定很擔心」葛瑞珊說，「西廂一直來跟我探口風」。

葛瑞珊說她「從未向川普那邊洩漏梅蘭妮亞的心聲」，因為這是「我們兩人之間私人性質的談話」。葛瑞珊說：「我只透露我們不參加國情咨文，她會在空軍一號上見川普，而西廂那邊的人也識相，知道別再刺激她，或要求她做更多事。」

葛瑞珊後來成為川普的白宮發言人及白宮聯絡室主任，2021年曾出書大爆川普「可怕」的脾氣細節引起他的不滿。現在她擔心若是川普今年選上，自己可能遭秋後算帳。

葛瑞珊後來成為川普的白宮發言人及白宮聯絡室主任，2021年曾出書大爆川普「可怕」的脾氣細節引起他的不滿。路透
葛瑞珊後來成為川普的白宮發言人及白宮聯絡室主任，2021年曾出書大爆川普「可怕」的脾氣細節引起他的不滿。路透

川普 梅蘭妮亞 白宮

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