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19歲女大生約會遭殺害分屍 嫌犯殘忍放火「公園發現斷腿、屍塊」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名19歲女大生慘遭約會對象殺害，嫌犯更將遺體肢解、縱火燒毀，十分殘忍。示意圖／ingimage
美國一名19歲女大生慘遭約會對象殺害，嫌犯更將遺體肢解、縱火燒毀，十分殘忍。示意圖／ingimage

美國威斯康辛州近日發生一起分屍案，一名19歲女大生被約會對象殘忍殺害，遺體更慘遭肢解。嫌犯手法十分兇殘，被警方以一級故意殺人罪、殘害屍體罪以及縱火毀壞財產罪起訴，受害者親友痛批，凶手是喪心病狂的變態。

根據外媒《CNN》報導，4月1日晚間，19歲女大生羅賓森（Sade Robinson）和一名33歲男子安德森（Maxwell Anderson）在當地一間海鮮餐廳約會，隔天羅賓森卻未出現在打工的披薩店，同事發覺不對勁，當晚立即報警求助。據羅賓森同事所述，羅賓森十分期待她與安德森的約會，沒想到卻因此喪命。

披薩店經理表示，羅賓森充滿活力、十分外向，是店裡的氣氛擔當，且並不是會翹班的人，「我們覺得應該出事了，一整天都在打電話給她。」4月2日晚間，羅賓森友人打電話報警，警方前往她的公寓尋人，卻沒有找到她。

隔天早上，警方發現羅賓森的車被縱火燒毀，並在車上找到羅賓森的遺體。車輛燃燒程度嚴重，車體內部完全損壞，但警方仍能辨認出羅賓森約會當晚所穿的衣服，並在燒毀的汽車內找到她的手機殘骸。接著，警方又接獲通報指出，在密爾沃基郊區（Milwaukee suburb）的沃尼蒙特公園（Warnimont Park），發現了一隻被鋸斷的「人腿」，經檢查後確定這條腿是羅賓森的。

4月6日，警方搜查羅賓森汽車被發現的區域時，發現了更多的遺體殘骸，包括一隻人腳和其他碎屍塊，且都被證實來自同一名受害者。羅賓森與親友的共享位置功能也顯示，當晚他們從餐廳移動到酒吧、安德森家，最後停留在發現遺體的公園。

警方找到諸多安德森犯罪的證據，如監視器錄影畫面、目擊者證詞和電話紀錄，並在羅賓森的家裡發現血跡和幾個汽油罐，最終以一級故意殺人罪、殘害屍體罪以及縱火毀壞財產罪起訴安德森。若殺人罪名成立，他將面臨終身監禁。

分屍案 殺人 美國

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