紐時民調 拜登支持率升 差川普1百分點

紐約時報最新民調發現，美國總統拜登與對手前總統川普的支持率差距漸漸縮小，已來到百分之四十五比百分之四十六；但選民關注的許多基本面變化不大，仍對拜登的領導方向、經濟政策、高齡抱有疑慮。

拜登二月底時支持率僅百分之四十三，輸給川普的百分之四十八。拜登支持率升高，似源於民主黨選民歸隊：二○二○年曾投拜登的選民上個月有百分之八十三表示會再支持拜登，現在為百分之八十九；二○二○年投川普並會再投他的選民則從百分之九十七降至百分之九十四。

但基本上兩個候選人都不受選民歡迎，多數人認為拜登年紀過高、川普犯下嚴重聯邦罪行。百分之六十九選民認為八十一歲的拜登無法再勝任總統職位，而六月將滿七十八歲的川普能力讓選民更放心，只有百分之四十一的人認為他太老。

選民群體方面，拜登上個月在白人選民中的支持率保持平穩；非裔和拉丁裔選民支持率略有上升，但仍落後以往民主黨候選人的支持率。拜登在郊區和女性選民的表現比上個月好，但男性選民的支持表現較差；年輕選民亦持續是他的弱點，支持者多為年長選民。

拜登經濟學也無法贏得選民信任，尤其是年輕選民，超過百分之八十五認為經濟較差或一般，其中包括大多數民主黨選民。川普處理經濟的方式則獲得百分之六十四支持。

政策方面，高達百分之六十四選民認為國家正朝著錯誤方向前進。移民問題依舊是川普一大優勢，百分之六十四選民不贊成拜登在此議題的作為。

而隨著俄烏戰爭、以哈戰爭沒有盡頭、加薩平民死亡人數不斷上升，選民更贊同川普處理外國衝突的方式，只有百分之卅六支持拜登；年輕選民尤其明顯，四十五歲以下的人只有百分之四非常支持拜登的國際政策。