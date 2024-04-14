年薪5年成長7成！AI助攻 讓越來越多美國Z世代選當水電工

摘要 1.去年全美到職業導向的社區學院註冊就讀的學生，比前一年增加16％，是2018年統計以來新高。 2.因為年老水電工紛紛退休，市場嚴重缺人，導致水電工薪資水漲船高，5年就漲7成。 3.校園現場也因為這波「水電工熱」而發生改變。過去水電業只有過時設備，還被譏為充斥沒出息的人，現在則有大廠爭相捐錢、捐機器人手臂等最新設備。

1997年以後出生的Z世代，首選職業是什麼？

《華爾街日報》指出，去年全美赴職業導向的社區學院註冊就讀的學生，比前一年增加16％，創2018年統計以來新高。

原因在於，近年來不少年邁水電工退休，導致水電工短缺情況越來越嚴重，使修繕房屋的屋主必須花更多錢，才能請到水電工，讓Z世代嗅到商機。

賓州管線、供暖、空調承包商協會執行總監麥克勞（Michael McGraw）指出，5年前，學生從該協會營運的職業學校畢業後執業，年薪就可達到3.5萬美元（約合新台幣114.42萬元），但如今更成長到6萬美元（約合新台幣192.73萬元），漲幅超過7成。

而在生成式AI的迅速發展下，水電工等藍領工作，在Z世代心目中成了比白領工作更有保障的選擇。

技職培訓變主流，企業也捐款助攻

因此，職業學生的訓練現場，正開始出現巨變。早期，一般學生會把位處偏僻的校內職業部門，稱為「油人大廳」（greasy hall），認為裡面充斥沒出息的人和麻煩製造者，而且教學設備都是過時的木工、金屬加工器具。

但現在，製造部門不只被挪到大樓的正門旁邊，也在企業捐款下，添購機器人手臂等設備，讓學生跟上AI時代脈動，更會考慮進入這些企業任職。

「有些（AI）技術，可以讓水電工工作更順暢，而非取代他們，」英國網頁開發者戴蒙（Mark Diamond）舉例，AI感測器可監控水流，一旦水管洩漏，會向屋主和水電工發送即時警報，而AI演算法也能預測潛在故障或維修需求。甚至從事複雜維修、安裝工作時，也可透過AR（擴增實境）技術，提高效率和準確性。

20歲的水電工博吉斯（Tanner Burgess）認為，「對於想要找到工作，卻又不熱衷上大學的孩子而言，這是一條非常明智的道路。」

AI讓藍領工作變得更有吸引力

去年秋天博吉斯才從為期9個月的焊接課程畢業，他一開始其實也有大學夢。但在疫情期間，看到在科技業工作的父母親，每天在家盯著電腦螢幕，開始意識到自己不喜歡這種一輩子坐在電腦前的工作。

了解技工各種工作內容後，博吉斯選擇焊接，原因是「它很酷，有很多火。」此外，穩定的工作軌跡和穩定成長的薪資，也吸引他投入這一行。

正在協助舊金山一家新醫院安裝管線的他表示，在這一行工作5年後，預計年收可以成長到10萬美元以上。也因此，他結束一整天的工作後，總會帶著滿滿成就感回家。

原本對技工抱持疑慮的母親，看到此景，心裡也覺得很寬慰。「他已經想著，要在24歲以前買下自己的第一戶房子，而且他身上沒有背負任何債務。」

AI扮演的關鍵因素，則是讓更多Z世代安心選擇水電工這一行。趨勢觀察家胡吉東克（Richard van Hoojidonk）指出，無論是爬進下水道檢查管線、清除管線內的油脂阻塞，企業越來越傾向把這些一般水電工不願意做的工作，委由AI機器人處理。

CNBC指出，Z世代在選擇職業時，重視保持身心健康、工作生活平衡。隨著AI取代骯髒 (Dirty)、危險 (Dangerous)、辛苦 (Difficult) 的「3D工作」，視水電工為畏途的Z世代，必然也會跟著減少。

資料來源：華爾街日報、領英(1)、領英(2)、CNBC

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