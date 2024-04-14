官司纏身能當總統？法庭常客川普不會喪失參選資格 按照法律「坐牢也能選」

正在謀求再次入主白宮的美國前總統川普，堪稱法庭被告席的常客。就在今年1月，紐約州的法庭一審判決其性侵、誹謗女作家卡羅爾(E. Jean Carroll)，必須支付高額賠償金。川普不服判決，對這起民事官司提起了上訴。

同樣在紐約州，川普還面臨一樁刑事官司：他被指控在2016年大選期間向一名色情豔星支付封口費。此案將在4月15日開庭審理。

這也是美國歷史上首位遭到刑事訴訟的前總統。川普目前總共面臨四樁刑事官司，其中還包括：2020年大選後試圖干預佐治亞州的計票結果、2020年大選期間涉嫌惡意選舉欺詐、卸任總統後涉嫌在私人住所存放國家機密文件。

川普還能參選嗎？

不論這些官司最終有著怎樣的判決，川普都不會喪失參選資格。根據美國憲法的規定，參選總統只需滿足三項前提：出生時必須是美國公民、參選時年滿35周歲、在美國境內定居14年以上。法律並沒有說觸犯刑律就會喪失當總統的資格。

美國印第安納波利斯大學的政治學者威爾森(Laura Merrifield Wilson)去年年底在接受德國之聲采訪時說，官司纏身的人到底有沒有資格競選總統，固然存在著不少爭論，「但這都是道德判斷層面上的，並不構成法律或者程序性阻礙」。

憲法第14修正案怎麼說？

美國憲法第14修正案第三條規定，宣誓擁護憲法後依「參與叛亂或暴亂者」將被剝奪出任「美國任何文職或軍職」之資格。因此，不少人希望引用這一條款來禁止川普參選。他被指曾在2021年1月6日，也就是卸任前兩星期煽動部分支持者沖擊美國國會大廈；當時他宣稱，民主黨是從他手中「偷取了」大選勝利。

目前，已經有多個州啟動了訴訟案，試圖以此迫使川普退出初選。美國政治新聞網站《國會山》(The Hill)的編輯康拉迪斯(Brandon Conradis)指出，憲法第14修正案第三條源自美國內戰時期，當時的初衷是防止分裂分子在戰後重返公職。康拉迪斯此前也曾供職於德國之聲。

不過，今年3月，美國最高法院撤銷了科羅拉多州法庭的一項禁止川普參選的裁決，指出州級司法機關無權禁止個人參與聯邦層面的選舉，只有美國國會才有權依據憲法第14修正案第三條做出此類裁決。這一判例也導致其他各州的類似嘗試無效。

由於共和黨在國會眾議院佔據多數、參議院的多數又由民主黨佔據，因此按照憲法第14修正案第三條取消川普參選資格的可能性微乎其微。

選舉權和被選舉權

川普的選民登記是在佛羅裡達州。根據該州的法律，被定罪的重刑犯不能投票。《紐約時報》的政治新聞記者阿斯托爾(Maggie Astor)指出，佛羅裡達州的大多數重刑犯都是在服完刑期 (包括假釋期和緩刑期) 並支付所有罰金之後才重新獲得投票權。

如果川普被判有罪，不太可能會很快完成刑期或者結束假釋期。也就是說，屆時他有可能無權為自己投票，但不妨礙選民投他的票。

候選人坐牢怎麼辦？

按照法律，川普就算坐牢，也依然有資格參選。當然，獄囚當選總統將會帶來很多挑戰。政治新聞記者阿斯托爾認為，屆時川普可能會提起訴訟，以坐牢妨礙履行總統之憲法義務為由要求獲釋。

鑑於美國歷史上還從未出現過獄囚當選總統的情形，因此現在一切都還是未知數。

總統是否能赦免自己？

總統具有減刑以及赦免的權力。理論上，川普也可以對自己這麼做。但如此極端地動用總統特權很有可能演變成又一樁提交到最高法院的官司。當然，拜登如果連任失敗，也可以在卸任前赦免競爭對手川普，以便由美國選民投票產生的總統能夠順利地執政。

不過，不管是拜登還是川普，總統赦免特權僅適用於聯邦案件。換而言之，總統無權干預紐約州的豔星封口費案、佐治亞州的干預選舉案。

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