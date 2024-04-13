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買不起！全美僅14州能在年收入240萬元以下買到中價位房屋

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元（新台幣242萬元）的情況下，購買中位數價位的房屋。美聯社
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元（新台幣242萬元）的情況下，購買中位數價位的房屋。美聯社

Bankrate最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元（新台幣242萬元）的情況下，購買中位數價位的房屋

CNBC報導，這個數字已從四年前的36下滑至14，顯示房價上漲使房屋所有權的天平朝最富有的美國人傾斜。

考量到全美半數家庭的中位數所得為74,580美元，這14州是少數幾個中等收入者能負擔得起一般住屋的地方。

為了計算美國每一州的擁屋成本，Bankrate假定頭期款是兩成、沒有屋主協會（HOA）的費用或房屋貸款保險、30年期固定房貸利率7.05%，各州每月還款額度是基於Redfin的售價中位數而來。在計算時，也假定必須用來還房貸的支出不超過收入的28%。

如此一來，全美可用最低收入來買房的14州依序為：

密西西比州：63,043美元

俄亥俄州：64,071美元

阿肯色州： 64,714美元

印第安納州：65,143美元

肯塔基州：65,186美元

愛荷華州：65,314美元

奧克拉荷馬州：65,443美元

密西根州：66,343美元

密蘇里州：66,986美元

路易斯安那州：67,886美元

阿拉巴馬州：69,514美元

堪薩斯州：72,343美元

北達科他州：73,414美元

西維吉尼亞州：74,957美元

這些地方的房價中位數都在30萬美元以下，遠低於全美的房價中位數402,343美元。

雖然這14州可以取得較便宜的物件，但也有代價要納入考量，像是貧窮率較高、高收入工作較少。許多都在美國的郊區，而這種地方的收入通常低於大都會區。

相形下，在加州需要年收入197,057美元，才得以購買739,200美元的中位數房屋。

至於全美平均買房所需的收入中位數為110,871美元，較2020年的76,191美元高出不少。

房屋 美國

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