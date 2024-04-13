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世界最年長連體嬰去世…享壽62歲 醫生曾斷言活不過30歲

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
全球最年長連體雙胞胎姊弟蘿莉（Lori Schappell）和喬治（George Schappell）逝世，享壽62歲。取自YouTube
全球最年長連體雙胞胎姊弟蘿莉（Lori Schappell）和喬治（George Schappell）逝世，享壽62歲。取自YouTube

全球最年長連體雙胞胎姊弟蘿莉（Lori Schappell）和喬治（George Schappell）日前逝世，享壽62歲。

紐約郵報報導，根據美國賓州漢堡（Hamburg）萊本斯佩格殯儀館（Leibensperger Funeral Homes）發布的共發訃聞，這對姊弟6日在賓州大學醫院去世，死因未公開。

根據金氏世界紀錄，兩人1961年9月18日生於美國賓州，頭骨部分相連，共享30%的大腦額葉組織和重要血液組織，兩人生理性別皆為女性，但喬治於2007年宣布自我認同為男性，也讓這對姊妹成為全球首對不同性別的連體雙胞胎。

儘管兩人生活無時無刻都在一起，但兩人興趣和職業卻截然不同。

根據訃聞，「對蘿莉和喬治而言，盡可能獨立生活相當重要。從24歲起，他們就自己住且到處旅行。」

根據洛杉磯時報2002年報導，蘿莉能夠走路，但喬治因罹患脊柱裂只能靠輪椅代步。

兩人在賓州的公寓有兩間獨立房間，會輪流到各自房間過夜，他們單獨洗澡，會使用浴簾將彼此隔開，且有各自興趣愛好。

大學畢業後蘿莉在醫院洗衣房工作，喬治注樂愛閱讀及音樂，是一名曾到處巡迴演出的鄉村歌手。醫生曾斷言兩人活不過30歲。

許多紀錄片節目都能看見蘿莉和喬治的身影，兩人甚至還客串演出知名醫療美劇《整形春秋》（Nip/Tuck）。

醫生曾斷言兩人活不過30歲。美聯社
醫生曾斷言兩人活不過30歲。美聯社

人生 美國 金氏世界紀錄

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