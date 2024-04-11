美國華盛頓特區驚傳槍響！嫌犯朝街上人群開槍 釀1死5傷

美國首都華盛頓特區今天傳出槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷，傷者之中包含2名孩童。

美聯社報導，都會警察局（Metropolitan PoliceDepartment）局長史密斯（Pamela Smith）表示，這起槍擊案在剛過傍晚6時發生於華盛頓特區的卡佛藍斯頓區（Carver Langston）。

調查人員推斷，嫌犯從車輛下車後開始向街上人群開槍，導致多人中彈。

有1名成年男子因此喪命，另外2位男性、1名女性和1位9歲孩童被救護車送往當地醫院。史密斯還提到，1名12歲孩童稍後也因槍傷送醫，據信也是這起槍擊案的受害者。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，當地警方指出，正在追查跟槍擊事件有關的淺藍色豐田（Toyota）轎車，車上「可能有槍擊案相關的2名槍手」。

Urgent: MPD searching for this vehicle in reference to the shooting on 21st Street NE. Have info? Immediately call 202-727-9099 or text 50411. pic.twitter.com/6M4z9y0HKO — DC Police Department (@DCPoliceDept) 2024年4月10日

這起槍擊事件正值華盛頓特區暴力犯罪大幅攀升之際，2023年間就暴增39%，讓當局疲於奔命。暴力犯罪激增有兩大因素，首先是凶殺案增加了35%，再者為劫車案件翻倍。

史密斯曾敦促當局通過立法，加重華府槍枝犯罪的罰則。