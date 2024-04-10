160年前頒布的的法律！美國亞利桑那州將執行墮胎禁令 拜登發聲譴責

（德國之聲中文網）美國西南部亞利桑那州最高法院周二（4月9日）裁定，該州可以執行1864年頒布的禁止大多數墮胎的法律。該法律將為起訴實施墮胎手術的醫生敞開了大門。

這項長期處於休眠狀態的法律早在亞利桑那州建州之前就已存在，它沒有規定強奸或亂倫的例外情況，但允許在母親生命受到威脅的情況下進行墮胎。

該法律規定，任何協助墮胎的人都將被判處2到5年的監禁。

亞利桑那州最高法院對上訴法院2022年的一項裁決進行了復審，該裁決稱，醫生不能因在懷孕頭15周內實施墮胎而被起訴。

2022年6月，美國聯邦最高法院推翻了1973年羅伊訴韋德案的判例，該判例保障了憲法規定的墮胎權。此後，美國許多州開始執行舊的墮胎禁令。

目前，有14個州正在執行禁止在懷孕的所有階段墮胎的禁令，只有少數情況例外。有兩個州禁止在檢測到胎心活動時墮胎，即懷孕六周左右。許多婦女在這個階段還不知道自己已經懷孕。

法院阻止了一些限制，包括猶他州和懷俄明州在整個孕期的墮胎禁令。

拜登和民主黨人譴責陳舊的墮胎禁令

拜登總統在一份聲明中譴責了亞利桑那州的墮胎禁令。他說：數百萬亞利桑那州人很快將生活在更加極端和危險的墮胎禁令之下，即使婦女的健康受到威脅，或者在強奸或亂倫的悲慘情況下，墮胎禁令將讓她們無法受到法律的保護。

賀錦麗和我與絕大多數支持婦女選擇權的美國人站在一起。拜登說，我們將繼續為保護生殖權利而奮鬥，並呼籲國會通過一項法律，恢復對羅伊訴韋德案的保護。

拜登將在11月的總統大選中與前總統特朗普再次對決。墮胎問題將成為大選中的一個重要議題。

民主黨參議員伯奇（Eva Burch）敦促亞利桑那州居民投票支持墮胎權。她說：亞利桑那州爭取生殖權利的鬥爭尚未結束。

身為民主黨人的亞利桑那州總檢察長也譴責最高法院的裁決。她說：在亞利桑那還不是一個州、南北戰爭正在進行、婦女甚至還不能投票的時候的一項法律，今天又重新實施，這一決定將作為我們州的污點載入史冊。

（法新社、美聯社）

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