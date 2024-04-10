美史上首例！15歲少年開槍釀4死 父母「過失殺人」遭判刑10至15年

美國密西根州少年克魯布里（Ethan Crumbley）2021年持父母所購槍枝在校園開槍，造成4死7傷悲劇。陪審團判定他的父母過失殺人罪成立幾周後，法院9日判處他們10至15年徒刑，是全美第一對因孩子犯下校園槍擊案而被追究刑事責任的父母。

15歲的克魯布里2021年用父母購買的9公釐SIG Sauer手槍，在底特律（Detroit）北方70公里的牛津高中（Oxford High School）殺害4名學生。現年17歲的克魯布里目前正在服無期徒刑。

47歲的詹姆斯．克魯布里（James Crumbley）和46歲的珍妮佛．克魯布里（Jennifer Crumbley）夫婦分別獲判最高15年徒刑，他們此前已在獄中服刑28個月，服滿10年刑期將可要求保釋。

CNN報導，克魯布里夫婦是全美第一對因孩子犯下校園槍擊案而被追究刑事責任的父母。

密西根州奧克蘭郡（Oakland County）巡迴法院法官馬修斯（Cheryl Matthews）9日宣判前向受害家屬表示，儘管永遠無法理解他們的悲痛，但保證她在兩次審判中，「見到你們所見，也聽見你們所聽的」，稱「他們被判有罪和教養不當無關，而是和本可阻止卻未阻止迎面而來失控火車的作為有關。」

馬修斯說，「錯過一次又一次機會，火車聲愈來愈大，卻被忽視。」稱詹姆斯讓小孩能在家中不受限地使用槍枝彈藥，而珍妮佛則美化這些武器的使用和持有。

克魯布里夫婦在宣判前向家人和法庭發表談話，珍妮佛表示，「我今天坐在這裡，向哈納（Hana）、泰特（Tate）、麥迪森（Madisyn）、賈斯汀（Justin） 的家人以及所有2021年11月30 日受影響的人表達最深切的哀悼。」

她說，她在此「不是為了請求你們的原諒，因為我知道這可能是遙不可及的，而是為了對所造成的痛苦表達最真摯的歉意。我的餘生將在我自身的監獄中度過。」

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