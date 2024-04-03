華爾街日報最新民調：川普在6個搖擺州勝拜登

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美國總統大選11月登場，華爾街日報3日公布最新民調結果顯示，在選情最激烈的7個關鍵搖擺州，總統拜登在6州落後前總統川普。此外，在這7個州，拜登施政表現受到負評的比率均超過正面評價至少16個百分點。報導指出，選民對美國經濟狀況普遍不滿，並質疑拜登能力和表現。

該民調於3月17至24日實施，在賓州、密西根州、亞利桑那州、喬治亞州、內華達州、北卡羅來納州、威斯康辛州等7州各以電話及簡訊訪問600人，合計4,200名選民受訪。

調查結果發現，若選票同時列出拜登、川普、小黨及獨立參選人，川普在除了威州以外的6州，分別領先拜登2至8個百分點；若是拜、川對決，川普領先幅度差異不大。在威州，包括其他候選人時拜登領先川普3個百分點，若兩人對決則平手。

施政表現上，拜登受到的負評比率在4州超過正面評價達20個百分點以上。相較下，針對川普首任總統任期，負評比率僅在亞利桑那州超過正面評價，且差距僅1個百分點。

拜登和川普在民眾心中形象都不好，但選民對拜登觀感似乎更差。被問到哪個參選人身心狀態更堪擔當大任時，48%選川普，28%選拜登。

該民調也顯示，搖擺州選民對經濟的重視程度高於全美平均。約35%搖擺州受訪者說，經濟和通貨膨脹是影響投票最重要議題；華爾街日報2月全國調查則顯示，全美選民僅19%這麼認為。

拜登似乎也還未團結幫助他在2020年勝選的非裔、拉丁裔和年輕選民。在前述7州，拜登在拜川對決時獲68%非裔、48%拉丁裔、50%未滿30歲選民支持。但4年前，根據美聯社VoteCast紀錄，拜登在全美獲91%非裔、63%拉丁裔、61%未滿30歲選民支持。

報導指出，拜登的轉機包括仍有約25%選民尚未決定，或支持小黨及獨立參選人。另外，4月中川普涉及的艷星封口費刑案將開審，他身陷的諸多官司可能影響支持度。