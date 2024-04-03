葉倫訪陸前 美制裁陸駭客

美中高層互動多，但競爭對立持續。上月底，美英同步宣布對與中國政府有關的駭客採取制裁和控訴行動，中共國安部昨天罕見地以中英文新聞稿反批美英「賊喊捉賊」，反指美國才是「臭名昭著的黑客（駭客）帝國」，要求兩國立即停止對中國的誣衊和網路攻擊。

中共國安部稱，美國出於地緣政治目的鼓動其主導的世界上最大情報組織「五眼聯盟」編造散布各種「中國駭客威脅」假消息。近日，美英政府合謀誣陷所謂「同中國政府有關聯」的駭客組織對其實施網路攻擊，並發起無理單邊制裁，是典型的「賊喊捉賊」式誣衊抹黑，是將網路安全問題政治化的惡意操弄，嚴重侵害中方合法權益。

聲明並指控長期以來，美國利用自身訊息技術優勢和「五眼聯盟」等國家網路資源，對世界各國包括盟友進行大規模監聽竊密，非法獲取別國政要、企業和公民的海量數據。與此同時，美英等國還在一刻不停全面提速網路軍事化進程，頻繁開展網路空間軍事行動，不斷推動「先發制人」「網路威懾」等戰略，為全球帶來嚴重網路安全威脅。

綜合外電報導，美國國務院及英國政府上月廿五日相繼宣布，將採取行動進一步遏制中國的網路威脅，包括制裁、刑事控訴相關中方的個人及實體。

美國智庫專家認為，儘管上述制裁並未比過去特別，但時值美國國會正在討論TiK Tok問題，勢必為相關辯論增加影響力，同時也為美國財政部長葉倫四月訪問中國開啟另一個微妙的新窗口。