拜登爺爺上線 復活節彩蛋活動安慰暴哭小女孩
美國總統拜登夫婦1日主持在白宮舉行的復活節滾彩蛋活動，歡迎約4萬名大小朋友同樂；這項歷史悠久的活動在陰雨綿綿的天氣下展開，拜登說，復活節是希望、更新、犧牲與復活的力量，他談到美國人民的良善與價值觀，為世界上其他國家所指望，而美國決心捍衛這些。
白宮滾彩蛋活動源自1878年，今年已經是第144屆，白宮邀請約4萬人參與，包含軍人、退伍軍人、護理人員及倖存者家庭，入場票以公開抽獎方式開放給全國民眾申請。
身為教師的第一夫人吉兒（Jill Biden）將傳統的滾彩蛋活動包裝成教育體驗，打造包含數學、科學、工程、科技和藝術等多項體驗項目，讓參與者實作感受，吉兒也為小孩說故事，傳遞溫馨過節氣息。
最經典的活動是在白宮南草坪舉行的滾彩蛋大賽，讓孩子們手持長柄，滾動一個又一個著色鮮豔的雞蛋。
拜登在草坪上安慰一個大哭的小女孩，並陪著小女孩玩了一會兒的滾蛋遊戲，吉兒則為新一輪滾蛋比賽吹哨並觀賽。
據美國雞蛋委員會表示，今年消耗的雞蛋共6.4萬顆，其中4萬顆用來投入滾彩蛋活動，其餘用於裝飾等，這些雞蛋分別來自北卡羅萊納州與賓州。
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