歐巴馬、柯林頓同台相挺 拜登紐約募款 8.4億創新高

美國總統拜登廿八日在紐約市無線電城音樂廳舉行選舉募款活動，兩位民主黨籍前總統柯林頓及歐巴馬均現身力挺，共募得二六○○萬美元（台幣約八點四億元），創美國政治募款新高。

美聯社及美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導說，這令人眼睛為之一亮的募款成果，展現民主黨內在拜登民調低迷時仍力挺他，以及該黨的募款能力。今年總統大選拜登幾乎篤定和共和黨籍前總統川普再次交鋒，拜登將有雄厚銀彈當後盾。

但據川普二○一六年大選擊敗民主黨籍候選人、前國務卿希拉蕊．柯林頓的經驗，川普選舉募款即使不如對手，最終照樣能在大選勝出。

拜登七日晚發表其第一任期最後一次國情咨文後，接下來三周即走訪幾個決戰州拜票，廿八日募款活動則為其近來一連串選舉行程帶來亮點。

拜、歐同搭總統專機空軍一號從華府飛抵紐約，兩人在該募款活動現場與柯林頓「合體」。其價格最低的入場券為二二五美元（台幣約七三○○元），可享貴賓級待遇的則從數千美元起跳；捐十萬美元（台幣約三二三萬元）可和這三位前、後任總統合影、廿五萬美元可參加一場宴會，而捐五十萬美元可參加貴賓聚會。

這三位前後任總統在台上的對談，由深夜脫口秀名嘴史蒂芬柯貝爾主持。輪番表演的包括影歌雙棲女星皇后拉蒂法、饒舌歌手麗珠及百老匯明星班普拉特等藝人。

柯林頓為拜登助講時聲稱，拜登任內的經濟數據明顯優於川普，因此值得連任；歐巴馬則宣稱，在以哈戰爭問題上，拜登「道德清晰」。儘管這是付費活動，但現場仍有抗議人士乘機表達反對拜登政府支持以色列的政策，有人高喊「拜登你真可恥！」

白宮發言人尚皮耶廿七日指稱，柯、歐兩位前總統支持拜登的領導，當然亦支持其政治理念，「我們理解讓他們三人同台的重要性」。

另一方面，川普與共和黨的聯合募款活動下周將在佛州棕櫚灘登場。其主辦人、億萬富豪鮑爾森指稱，已募得三三○○萬美元，募款餐會規模雖不大，但參加者已幾乎額滿。美國廣播公司（ＡＢＣ）報導說，拜、川募款活動較勁意味濃厚，今年大選儼然已成為前後任總統間的金錢競賽，川普跟共和黨必須趕上拜登與民主黨募得的一億美元競選資金。

川普競選團隊發言人史蒂文．張在社群媒體Ｘ發文批評拜登廿八日募款活動「浮誇」，現場滿是菁英，還有與現實生活脫節的名流捐款人。