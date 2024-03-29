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美4總統齊聚紐約！柯林頓、歐巴馬和拜登同台募款 川普訪遇害警察喪家
紐約時報報導，美國總統競選的焦點轉移到紐約，現任總統拜登和他的三位前任都來了，民主黨籍前總統柯林頓和歐巴馬28日聯袂出席拜登的募款活動，拜登的對手、共和黨籍前總統川普同天也在紐約出席另一場活動，顯示這場大選兩黨競爭有多激烈。
對民主黨來說，拜登在曼哈頓舉行的募款活動備受矚目，柯林頓和歐巴馬都來力挺，三位總統和前總統同台展現團結。
川普則在長島參加一名在交通臨檢時被殺的紐約市警察的守靈活動。
在此之前，這場大選仍大致侷限在法庭和僅限受邀參加的小型活動，川普近幾周在法庭上奮戰的時間遠多於在關鍵搖擺州競選的時間。
這次四位總統齊聚紐約，立刻拉高了競選高度，也顯示民調支持度低迷的拜登急需柯林頓和歐巴馬幫他拉抬聲勢。
拜登與歐巴馬、柯林頓一起抵達無線電城音樂廳參加聯合籌款活動，競選幕僚稱此次籌款活動籌集了2500萬美元。幕僚說，這一令人瞠目結舌的數字創下了單一競選募款記錄，在拜登進入艱難的競選連任選戰之際，民主黨眾星雲集展現團結。
數小時前，川普前往遇害警察的家中致哀，停留約30分鐘。川普競選團隊利用此一場合凸顯與拜登的對比，攻擊民主黨大老整晚與金主和名流交際。
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