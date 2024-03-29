貨輪撞橋衝擊力堪比火箭發射！紐時：速度慢但體積有近半個帝國大廈
紐約時報報導，貨櫃輪「達利號」26日凌晨撞垮美國巴爾的摩港「基伊大橋」(Francis Scott Key Bridge)，當時貨輪因失去動力速度緩慢，但衝擊力堪比火箭發射。
為何速度比自行車還慢的貨輪會有如此大衝擊力？答案在它的超大體積：相當於三分之一到半個帝國大廈(Empire State Building)。
工程師可能需要幾個月甚至幾年的時間才能對這場災難進行仔細的模擬，將所有變數考慮進去。 但紐時利用有限的可用數據，了解碰撞的可能強度。
即使最簡單的計算也顯示撞擊力是巨大的。
如果「達利號」滿載，使其減速停下來所需的力量，最低估計為1200萬牛頓，大約是阿波羅登月任務發射的「土星五號」火箭 (Saturn V)所需力量的三分之一。
但紐時較高的估計顯示，將橋墩所承受的衝擊力估計為1億牛頓是實際的，這項評估經過幾位土木工程專家的審核。
約翰霍普金斯大學土木與系統工程教授本謝佛 (Ben Schafer) 表示，「它的能量超越了你的想像」。
馬里蘭大學工程學教授艾托-歐基恩(Nii Attoh-Okine) 表示，「要看貨櫃船的大小，這座橋沒有任何機會」。他說，在這起事故之前，巴爾的摩基伊大橋表現良好，他認為如果這樣的貨櫃船撞上橋梁，95%至99%的橋梁都會受損。
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