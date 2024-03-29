組團遊說美國會 矽谷盼加大限制陸AI

紐約時報廿七日報導，美中科技冷戰持續加劇，美國大數據公司Palantir資深顧問赫爾伯格正籌組科技業者與國會議員五月開會，遊說國會對中國大陸的人工智慧（ＡＩ）領域施加更多限制，目前已知聯邦眾議院議長強生將出席。

眾院日前通過一項法案，要求在北京的母公司字節跳動退出美國TikTok的經營，而北京也祭出中方政府電腦禁用超微和英特爾等美國晶片的報復措施。

紐時報導，來自矽谷的科技領袖們正就ＡＩ領域遊說國會；超過一百位科技主管與投資人五月一日會到華府開會及參與閉門晚宴，敦促國會對大陸ＡＩ領域施加更多限制。

紐時掌握，Palantir執行長卡普和創投公司紅杉資本管理合夥人柏塔都將與會。

Palantir是數據分析和ＡＩ技術公司，也是美國政府重要的國防承包商，據傳曾參與協助美軍定位以狙殺恐怖組織首腦賓拉丹的任務，富比世報導，日前宣布請辭眾議員的蓋拉格將加入Palantir。

紐時報導，這股來自矽谷的遊說力量，除力促國會限制大陸在ＡＩ領域的進展外，也希望鬆綁美商斥為繁重的ＡＩ規範，擴大科技研發支出，並鬆綁移民限制替美國招攬更多跨國ＡＩ人才。

紐時同時指出，這場活動特別之處，在於矽谷長期就數據隱私、兒童網路安全保護甚至中國大陸等議題，與美國國會公開對抗；而自從生成式ＡＩ技術興起，相關遊說也爆量湧現，去年就有超過四百五十家企業、非營利組織、大學和貿易夥伴遊說這項議題。