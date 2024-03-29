聽新聞
test
0:00 / 0:00

組團遊說美國會 矽谷盼加大限制陸AI

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
矽谷的科技領袖們正遊說國會，敦促對中國的人工智慧(AI)領域施加更多限制。圖為去年7月在上海舉行的世界人工智慧大會。(路透)
矽谷的科技領袖們正遊說國會，敦促對中國的人工智慧(AI)領域施加更多限制。圖為去年7月在上海舉行的世界人工智慧大會。(路透)

紐約時報廿七日報導，美中科技冷戰持續加劇，美國大數據公司Palantir資深顧問赫爾伯格正籌組科技業者與國會議員五月開會，遊說國會對中國大陸的人工智慧（ＡＩ）領域施加更多限制，目前已知聯邦眾議院議長強生將出席。

眾院日前通過一項法案，要求在北京的母公司字節跳動退出美國TikTok的經營，而北京也祭出中方政府電腦禁用超微和英特爾等美國晶片的報復措施。

紐時報導，來自矽谷的科技領袖們正就ＡＩ領域遊說國會；超過一百位科技主管與投資人五月一日會到華府開會及參與閉門晚宴，敦促國會對大陸ＡＩ領域施加更多限制。

紐時掌握，Palantir執行長卡普和創投公司紅杉資本管理合夥人柏塔都將與會。

Palantir是數據分析和ＡＩ技術公司，也是美國政府重要的國防承包商，據傳曾參與協助美軍定位以狙殺恐怖組織首腦賓拉丹的任務，富比世報導，日前宣布請辭眾議員的蓋拉格將加入Palantir。

紐時報導，這股來自矽谷的遊說力量，除力促國會限制大陸在ＡＩ領域的進展外，也希望鬆綁美商斥為繁重的ＡＩ規範，擴大科技研發支出，並鬆綁移民限制替美國招攬更多跨國ＡＩ人才。

紐時同時指出，這場活動特別之處，在於矽谷長期就數據隱私、兒童網路安全保護甚至中國大陸等議題，與美國國會公開對抗；而自從生成式ＡＩ技術興起，相關遊說也爆量湧現，去年就有超過四百五十家企業、非營利組織、大學和貿易夥伴遊說這項議題。

北京 矽谷 美國

延伸閱讀

蓋拉格將離開國會 中共特別委員會新主席也才剛訪台

莫萊納爾將任美眾院中國問題特別委員會主席 接替蓋拉格

只能跑1票…蓋拉格4月離開眾院 共和黨多數優勢更弱

AIT：蓋拉格代表團結束訪台行程 24日離台

相關新聞

組團遊說美國會 矽谷盼加大限制陸AI

紐約時報廿七日報導，美中科技冷戰持續加劇，美國大數據公司Palantir資深顧問赫爾伯格正籌組科技業者與國會議員五月開會...

大橋遭貨輪撞塌！美國官員揭黑盒子語音 領航員曾求救並通報船隻失去動力

美國巴爾的摩市凱伊橋遭貨輪撞塌後，聯邦安全官員援引肇事船隻「黑盒子」數據紀錄器語音檔說，在事發前幾分鐘，領航員透過無線電...

人工智慧聽懂鳥聲 可分析棲地、促進保育

由於外來種入侵、森林野火與氣候變遷等危害加劇，上千種鳥類已面臨滅絕的命運。專家指出，鳥類可以傳播授粉，是生態系中不可或缺的角色，為了鳥類保育，科學家最近借助AI來紀錄並分辦野生鳥類的叫聲，以...

肯定基督信仰 川普：聖經是我最愛的書

宗教在美國已經消失？美國前總統川普在26日表示，基督教立國精神已經蕩然無存，要讓美國再次偉大，就必須重新拾回基督教信仰。他並表示，聖經是他最愛的一本書，還未讀過的人應該仔細閱讀。

救選情 拜登紐約募款合體柯林頓、歐巴馬 估增千萬資金

拜登總統28日晚將出席紐約市無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)的募款造勢大會，與民主黨前總統柯...

拜登、歐巴馬放下心結 達成共識拚勝選

前總統歐巴馬一位匿名資深助理表示，歐巴馬和拜登已經建立良好的互動關係，讓原本擔心拜登敗選的歐巴馬決定全力襄助拜登，爭取年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。