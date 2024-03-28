快訊

寶林茶室食品中毒案…死者家屬提1疑慮擬提告醫院 馬偕回應了

現身了！寶林茶室創辦人赴北市府說明 全程戴口罩不發一語

棒砸吳姍儒咖啡店！2嫌各3萬交保 檢警追幕後藏鏡人

人工智慧聽懂鳥聲 可分析棲地、促進保育

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
生態保育學家透過人工智慧辨識貓頭鷹的聲音，找到這些鳥類平時的棲地與遷徙路線，以進行更仔細的保育工作。（Photo by Pacific Southwest Forest Service on Flickr under C.C. License）
生態保育學家透過人工智慧辨識貓頭鷹的聲音，找到這些鳥類平時的棲地與遷徙路線，以進行更仔細的保育工作。（Photo by Pacific Southwest Forest Service on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】由於外來種入侵、森林野火與氣候變遷等危害加劇，上千種鳥類已面臨滅絕的命運。專家指出，鳥類可以傳播授粉，是生態系中不可或缺的角色，為了鳥類保育，科學家最近借助AI來紀錄並分辦野生鳥類的叫聲，以研判不同鳥類棲息地與遷徙路線，進一步規劃保育的範圍。

上千鳥類已滅絕

衛報》報導，研究發現，世界上已有1430種鳥類面臨滅絕的命運，主要的原因包括：濫墾濫伐、森林野火與外來物種入侵。隨著氣候變遷加劇，恐怕還有700多種鳥類將深陷消失的風險。

鳥類在生態性中扮演著重要的角色，不僅能傳播種子、替植物授粉，排泄物還是許多動植物的肥料。英國生態與水文中心生態專家庫克指出，近期已有愈來愈多鳥類的保育措施，但面對到龐大的環境壓力，社會仍應擴大努力，通過由「當地社區」領導的保育活動，來恢復鳥類棲息地的生機。

AI能聽懂鳥聲

國家地理》報導，科學家進一步使用人工智慧來強化鳥類保育的工作，如生物聲音保育中心貓頭鷹計畫負責人伍德曾透過加州斑點貓頭鷹的叫聲紀錄，並借助能辨識6千種鳥類叫聲的人工智慧「BirdNet」，進行分析，找出了它們的棲息地與遷徙路線。

不僅BirdNet，還有許多人工智慧能夠將鳥類的歌聲轉換為頻譜圖，並進行分類。康乃爾大學實驗室生物聲學保育中心博士後研究員卡爾指出，演算法能夠將鳥類的叫聲模式分析更精準、且更細緻。

然而，人工智慧也會犯錯，將其他聲響誤認為鳥類的叫聲。目前研究團隊透過統計模型或人工識別進行交叉檢查，以減少人工智慧的錯誤，且數以百萬計的公民科學家也不斷提供鳥類叫聲的數據，讓人工智慧更加精準，如BirdNet的數據已能夠成功模擬數種北美或歐洲鳥類的遷徙路線。

【更多精采內容，詳見

氣候變遷 科學家 貓頭鷹

相關新聞

做好準備！川普回鍋白宮恐修美日安保條約 施壓日本也要保衛美國

日經亞洲報導， 2024年美國總統大選將在11月登場，國際密切關注如果前總統川普勝選可能退出北約，不過前白宮國家安全顧問...

人工智慧聽懂鳥聲 可分析棲地、促進保育

由於外來種入侵、森林野火與氣候變遷等危害加劇，上千種鳥類已面臨滅絕的命運。專家指出，鳥類可以傳播授粉，是生態系中不可或缺的角色，為了鳥類保育，科學家最近借助AI來紀錄並分辦野生鳥類的叫聲，以...

肯定基督信仰 川普：聖經是我最愛的書

宗教在美國已經消失？美國前總統川普在26日表示，基督教立國精神已經蕩然無存，要讓美國再次偉大，就必須重新拾回基督教信仰。他並表示，聖經是他最愛的一本書，還未讀過的人應該仔細閱讀。

救選情 拜登紐約募款合體柯林頓、歐巴馬 估增千萬資金

拜登總統28日晚將出席紐約市無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)的募款造勢大會，與民主黨前總統柯...

拜登、歐巴馬放下心結 達成共識拚勝選

前總統歐巴馬一位匿名資深助理表示，歐巴馬和拜登已經建立良好的互動關係，讓原本擔心拜登敗選的歐巴馬決定全力襄助拜登，爭取年...

AP民調：川普若回鍋白宮 民主黨人過半「憤怒恐懼」

最新民調顯示，民眾對於拜登與川普在11月登場的2024年總統大選中再戰，興趣缺缺，且相較總統拜登能在共和黨中激起的反應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。