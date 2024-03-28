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肯定基督信仰 川普：聖經是我最愛的書

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
川普對於提倡閱讀聖經的看法，引起正反兩極意見。(Photo by Matt Johnson on Flickr used under Creative Commons license)
川普對於提倡閱讀聖經的看法，引起正反兩極意見。(Photo by Matt Johnson on Flickr used under Creative Commons license)

宗教在美國已經消失？美國前總統川普在26日表示，基督教立國精神已經蕩然無存，要讓美國再次偉大，就必須重新拾回基督教信仰。他並表示，聖經是他最愛的一本書，還未讀過的人應該仔細閱讀。

聖經能救贖心靈

據《基督教郵報》報導，川普是在自家社群平台「Truth Social」上透過影片的方式，與知名歌手李•格林伍德(Lee Greenwood)一同推廣這本《天佑美國》版本的聖經，格林伍德的成名曲《天佑美國》過去則曾在川普的競選活動上經常被播放。

川普說，「受難週快樂！讓我們一起讓美國再次偉大。為了你的心和靈魂，你必須擁有一本聖經。」他說，「宗教與基督教是這個國家目前正在失去最大的東西，我們國家才因此失控。」

川普呼籲每位美國人在家中都應該擁有聖經，他個人在家中便收藏許多本。他說，「我們並不是向政府裡的官僚負責，而是向天上的神負責，」他繼續說道。「基督徒正受到圍困，我們必須保護那些支持上帝的內容。」

反對者抨擊其動機

據《美國國家廣播公司》報導，這次川普在網路上推廣的聖經是欽定版聖經，網路售價59.99美元。對此，保守派政治評論家賽克斯(Charlie Sykes)抨擊川普此舉是在「受難週期間將聖經商品化。」明尼蘇達州的民主黨參議員克羅布徹(Amy Klobuchar)則批評他「拿一本聖書賣，是為了為他的競選活動籌錢。」

對此，川普表示，這次銷售聖經所得並不會用於競選事務上，但克羅布徹繼續表示說，川普公開攻擊他人就與聖經教導不一致，稱這是「又一個虛偽的時刻。」

本月稍早，皮尤研究中心公布調查結果也指出，多數對川普持正面看法的人，並不認為他是個虔誠的信徒，但認為他會支持跟自己相同宗教信仰的人。

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信仰 川普 美國

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