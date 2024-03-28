達利號撞橋 疑燃油汙染破壞動力

新加坡籍貨櫃輪達利號廿六日失控撞垮美國巴爾的摩基伊大橋，導致橋上八名正在進行修繕的工人落水，兩人已被救起，但當地官員表示失蹤的六人凶多吉少，推測已死亡。達利號肇事前曾求救並通報巴爾的摩港務局，讓當局有時間擋下大橋兩端車流並疏散橋上人車，否則傷亡可能更慘重。消息人士說，正在調查達利號失去動力是否和受汙染的燃油有關。

華爾街日報引述達利號船上一名人員說，事發前達利號「掛了」，失去操舵動力，電子儀器無法使用；其中一具引擎發出異常聲音後停止運轉，燃油味道充斥整間引擎室，四周一片漆黑。當地海岸防衛隊接獲通報，預定開往斯里蘭卡可倫坡的達利號，當天出航後約一小時就開始燈光閃爍，撞橋前船上人員通報電力問題和推進力喪失。

調查人員截至當地時間廿六日傍晚仍未登上達利號，該船仍卡在事故現場，預計滯留數周。船舶工程師古拉托斯說，燃油被汙染可導致發電機異常，完全斷電將使船隻失去推進力，船上較小的備用發電機可以救急，但無法執行主發電機所有功能且需要時間啟動。

目擊者說，事發時達利號以非常快的速度衝向基伊大橋撞上橋墩，橋面隨即斷裂坍塌。布勞納建築公司執行副總裁普利茲克說，當時有一批工人在橋面施工；他說，「我們設置三角錐、標誌、燈光、路障，對施工安全深感自豪」，但大橋竟會遭貨輪撞垮，「完全出乎意料」。

馬里蘭州州長摩爾證實意外發生前，達利號船員發出求救信號，告知船隻失去動力，讓有關單位及時封鎖大橋兩端，阻止更多車輛上橋，否則傷亡可能更慘重。

大橋總長二點五七公里，一名警官原本要開車上橋警告橋面上的工人，不料隨即接到電話稱大橋被船撞上開始坍塌。橋上工人共八人落水，救難人員漏夜搜救救起兩人，失蹤的六人推斷已死亡。

二○一五年由南韓現代重工承造的達利號，過去也曾肇事，二○一六年七月駛離比利時安特衛普貨櫃港時撞上碼頭，經過一段時間維修才獲准離開。檢查人員在去年六月間曾發現達利號有機械故障問題，但最近一次檢查並未發現任何缺失。

總統拜登表示計畫前往巴爾的摩視察，並打算由聯邦政府負擔大橋全部重建費用，但強調「需要時間」。