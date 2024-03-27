美巴爾的摩港 貨船撞垮大橋

美國馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋廿六日凌晨遭一艘二八九公尺長貨櫃輪撞上後坍塌，當地官員一度稱多達廿人掉入橋下的帕塔普斯科河，後來表示正在搜尋六名失蹤者。

懸掛新加坡國旗的貨輪「達利」號，於美東時間凌晨一點廿七分撞上基伊大橋一根支撐梁，導致長二點六公里的基伊大橋大部分橋身塌陷，斷成數截落入水中，此時橋上還可見到車輛的燈光。

事發時有工人正在橋上修繕，巴爾的摩消防局公關主管卡萊特稍早說，據信多達廿人還有多輛汽車和卡車落水，他稱此事為「正在發生的大規模傷亡事件」與「嚴重緊急情況」。

達利號凌晨撞垮基伊大橋 製表／國際中心

橋下河水水溫僅攝氏八度，深度達十五公尺。專家說，一般人掉進這麼冷的水中大約只能存活一小時。馬里蘭州州長摩爾宣布進入緊急狀態，正在跟跨部門團隊合作搜救，並派出潛水人員到水中搜尋。

美聯社報導，巴爾的摩消防局長華萊士表示，已從基伊大橋下方水域救起兩人，其中一人傷勢嚴重，仍有至少六人失蹤。

「達利」號由船運公司馬士基租用，載了三千個貨櫃，於凌晨零時四十一分啟航，準備前往斯里蘭卡可倫坡。管理者Synergy Marine Group證實該船撞上大橋，船上兩名引水人和廿二名船員都沒有受傷。

事故原因仍待調查。美國ＡＢＣ新聞報導，事發前美國網路暨基礎設施安全局接獲報告，表示「達利號」離港時突然「失去動力」，並警告該州官員可能發生碰撞，「該船通知馬里蘭州運輸部，他們無法控制船隻，有可能與橋梁碰撞」。

橫跨巴爾的摩港的基伊大橋，得名於美國國歌作者，在一九七七年啟用，共有四線車道，是州際公路重要樞紐。巴爾的摩港進出水道已因這次事件關閉，沒有其他路線可以入港。該港可能停止運作數個月甚至數年。

巴爾的摩警察局長沃利表示，沒有跡象顯示此事為恐攻行動或蓄意為之。