巴爾的摩大橋遭貨輪撞塌斷成數截！ 事故前一刻貨輪疑停電畫面流出
美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）一座大橋3月26日發生部份倒塌意外，據美媒引述美國海岸防衛隊表示，一艘懸掛新加坡國旗的貨船達利號（Dali）撞上名為Francis Scott Key Bridge的大橋。
據外媒Business Insider指，在「達利號」撞上橋柱的數分鐘前，船上的燈光曾經熄滅，至船隻靠近橋樑時，才重新亮起。
天空新聞（Sky News）編輯Adam Parker在社交網站表示，閉路電視影像顯示「達利號」的燈光曾熄滅約30秒，懷疑曾經停電。
《紐約時報》指，美國海岸防衛隊表示是在26日凌晨1時27分接獲消息。達利號長948英尺。
《衛報》指，撞上橋樑的貨船之後起火及下沉。Synergy Marine Group集團26日則指，其貨櫃船「達利號」在撞橋後，已找回所有船員，包括兩名領航員，沒有接獲傷亡報告。
海事數據平台MarineTraffic也顯示，26日一艘懸掛新加坡國旗的同名貨櫃船直接停在橋下。據該網站指，「達利號」於凌晨1點從巴爾的摩出發，開往斯里蘭卡科倫坡。
Smoke is visible from the Dali container ship from around 01:25:40 EDT pic.twitter.com/4hHYFR6lRY— Adam Parker (@adamparkr) March 26, 2024
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文章授權轉載自《香港01》
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