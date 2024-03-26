美國巴爾的摩大橋坍塌多人落水！州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻

美國馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌，導致數輛汽車和多達20人掉入下方的帕塔普斯科河中，救援人員正在搜尋生還者，馬里蘭州州長摩爾宣布進入緊急狀態。

根據州長發言人在社群媒體平台「X」的聲明，摩爾稱他的辦公室在事發後，跟美國運輸部長布塔朱吉、巴爾的摩市長史考特、巴爾的摩郡行政長小奧爾謝夫斯基與巴爾的摩消防局保持密切溝通，而緊急勤務人員則在現場。

摩爾表示，「我已宣布馬里蘭州進入緊急狀態，我們正在與跨部門團隊合作，快速部署拜登政府的聯邦資源。我們對正在執行營救的勇敢男女表達感激，並為每個人的安全祈禱」。

Statement from @GovWesMoore on the collapse of the Francis Scott Key Bridge:



My office is in close communication with U.S. Transportation Secretary Pete Buttigieg, Baltimore Mayor Brandon Scott, Baltimore County Executive Johnny Olszewski, and the Baltimore Fire Department as… — Carter Elliott, IV (@CarterElliottIV) 2024年3月26日

BBC報導，巴爾的摩消防局長在記者會上表示，「絕對沒有跡象顯示此為恐攻行動」，也沒有跡象顯示這是蓄意行為，並指刑事部門正與聯邦調查局及其他單位合作，取得所有情資。

肇事貨輪懸掛新加坡旗，22名船員都是印度人。肇事船東發出聲明表示，經查船上所有人包含2名引航員都安全無虞，正配合有關當局調查事發原因。