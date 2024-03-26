快訊

寶林茶室食安風暴擴大！已接獲6人通報身體不適 北市衛生局：碟盤疑有蟑螂排泄物

月繳2萬5孝親費！他怨恨被榨乾19年「斷絕關係」 直到父離世才明白真相

日本錢湯「瓶裝牛奶」並沒有消失：森永乳業停產風波

美國巴爾的摩大橋坍塌多人落水！州長宣布進入緊急狀態 官員稱非恐攻

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌。 法新社
美國馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌。 法新社

美國馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌，導致數輛汽車和多達20人掉入下方的帕塔普斯科河中，救援人員正在搜尋生還者，馬里蘭州州長摩爾宣布進入緊急狀態。

根據州長發言人在社群媒體平台「X」的聲明，摩爾稱他的辦公室在事發後，跟美國運輸部長布塔朱吉、巴爾的摩市長史考特、巴爾的摩郡行政長小奧爾謝夫斯基與巴爾的摩消防局保持密切溝通，而緊急勤務人員則在現場。

摩爾表示，「我已宣布馬里蘭州進入緊急狀態，我們正在與跨部門團隊合作，快速部署拜登政府的聯邦資源。我們對正在執行營救的勇敢男女表達感激，並為每個人的安全祈禱」。

BBC報導，巴爾的摩消防局長在記者會上表示，「絕對沒有跡象顯示此為恐攻行動」，也沒有跡象顯示這是蓄意行為，並指刑事部門正與聯邦調查局及其他單位合作，取得所有情資。

肇事貨輪懸掛新加坡旗，22名船員都是印度人。肇事船東發出聲明表示，經查船上所有人包含2名引航員都安全無虞，正配合有關當局調查事發原因。

美國馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌。路透
美國馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌。路透

印度 恐攻 新加坡 社群媒體 美國

延伸閱讀

貨輪撞塌美國巴爾的摩1大橋！船東稱船上所有人均安 事故原因仍待調查

大船直衝橋柱！美國巴爾的摩大橋數秒內大片坍塌 近20工人落水搜救中

硬要牽拖！普亭認了伊斯蘭極端分子犯下恐攻 但仍堅稱烏克蘭涉案

確定嗎？不信美國對IS涉音樂廳恐攻說法 俄外交部質問白宮「再想想」

相關新聞

美國大城嚴重意外！巴爾的摩港大橋遭貨船撞擊 「斷成數截」恐怖畫面流出

美國海岸防衛隊發言人26日凌晨表示，一艘貨船撞上橫跨馬里蘭州外巴爾的摩港（outer Baltimore Harbor）...

大船直衝橋柱！美國巴爾的摩大橋數秒內大片坍塌 近20工人落水搜救中

美國馬里蘭州最大城巴爾的摩發生重大事故，「法蘭西斯史考特基大橋」（Francis Scott Key Bridge）遭貨...

巴爾的摩大橋遭貨櫃輪撞垮 州長宣布緊急狀態官員稱非恐攻

美國馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋26日凌晨遭貨櫃輪撞上後坍塌，導致數輛汽車和多達20人掉入下方的帕塔普斯科河中，救援人員...

貨輪撞塌美國巴爾的摩1大橋！船東稱船上所有人均安 事故原因仍待調查

美國馬里蘭州巴爾的摩市的基伊橋今晨遭懸掛新加坡旗的貨輪撞塌。肇事船東發出聲明表示，經查船上所有人安全無虞，正配合有關當局...

「吹牛老爹」涉性販賣！國土安全部突襲豪宅畫面曝光 2兒疑遭上銬帶走

紐約郵報報導，美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean “Diddy” Combs）捲入多起性侵案，洛杉磯和邁阿密的豪宅遭...

挨轟仇恨言論激增 馬斯克旗下X提告遭駁回

美國法院今天駁回社群網站X對一家非營利組織的訴訟，這個非營利組織認為，自億萬富翁馬斯克（Elon Musk）接手以來，X...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。