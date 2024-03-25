美擁技術優勢 拚地熱成為再生能源骨幹

地熱目前在美國能源結構佔比甚微，不過拜登政府與一些公司想靠擁有技術優勢一搏，盼地熱能成為綠能轉型骨幹。

法新社報導，美國能源部長葛蘭何（JenniferGranholm）上週在休士頓於年度全球能源和公用事業會議CERAWeek說：「若能取得腳下的地熱，它會是從產業到家戶一大清潔、可靠的基載升級電力。」

美國能源部估計，到2050年底前地熱發電在美有望超越水力、太陽能發電。

能源轉型是今年CERAWeek會議重點之一，與會各方討論包括能源市場如何取得平衡、轉型中的電力市場挑戰及風險、淨零排放新供應鏈乃至核能、地熱、電池儲存和再生能源角色與變化等。

供發電與建物供暖的地熱，2022年在美國能源結構佔比僅1.6%。

為提高產量，美國政府自2018年以來在猶他州一個與鑽探超深地熱井有關的試驗場投資超過2億美元；這種工法不同於傳統抽取靠近地表的地下熱水或蒸汽。

試驗場的科學家一直在真實世界條件下測試名為「強化型地熱系統」（Enhanced geothermalsystem,EGS）的技術；EGS類似開採油頁岩的水力壓裂技術但不相同。

EGS涉及把水注入深達3公里的地下滾燙岩層，吸收地底熱能後由另一端抽出，就算鑽點附近沒有溫泉或地下水也無妨。

葛蘭何在CERAWeek的演講裡還強調美國另一優勢：政府允許企業將石油或天然氣探勘許可轉換為地熱許可，從而減少繁文縟節與耽擱。

美國能源部在上週一份報告表示，EGS使用的化學添加劑比水力壓裂法少；水力壓裂法因須注入大量化學劑而遭環保人士抨擊。報告還稱鑽探地熱不會像水力壓裂釋出碳氫化合物。

此外，地熱還有別於太陽能與風力發電，無論在何種天候或時間都能穩定輸出。成本方面，美國政府估計地熱發電價格到2035年底前可望比目前降低33%到50%。

美國以外研發EGS者主要是法國，但只當作實驗性質。

與水力壓裂一樣，地熱鑽探的一個可能風險是引發地震活動。法國阿爾薩斯（Alsace）地區一項深鑽計畫就因引發數次地震，而在2020年放棄。

美國能源部要求所有接受資助的項目都須遵守避免誘發地震的緩解協議，同時資助相關研究。