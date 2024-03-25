【專家之眼】美國的川普vs世界的拜登

最近川普又再度出言不遜：若敗選，美國將血流成河！這種語不驚人誓不休的態度，已不只危言聳聽，而是出言恐嚇，令人驚駭！其摧殘美國政治文化至極，前所未見，尤其川普曾任總統。但質言之，川普這種演出，其來有自，並非無所本。

首先，前幾天的超級星期二，川普以高票輾壓唯一對手海莉，不可一世，幾乎篤定被共和黨提名參選總統。再者，由於川普不斷強調，以至於不少川粉都認為，上次的敗選是被做掉，因而累積了相當的負面能量，若此次大選再有閃失，將隨機爆發。第三，全球民粹主義當道，其特色就是反菁英、反現狀、反歷史，這主要就是因為現任的政治人物不得民心，國內兩極對立、支離破碎，因而民眾有意換人做做看。

尤有進者，當面臨國內外的困境之際，不少美國民眾期盼強人出頭，重新整飭國祚，走出危機，正符合川普的口號：讓美國再次偉大(MAGA)。再加上，川普言行直白，絕不拐彎抹角，當斷即斷，比如曾言俄烏戰爭將在上任後一天內解決。這種言論聽在一些人耳裡確實痛快，這與拖泥帶水的拜登要強勢許多。更重要的是，依照目前各項民調顯示，川拜兩人的差距不大，更增加了美國爆發動亂的可能性。而拜登總統受到川普的影響，言論也開始辛辣，直指川普將葬送美國民主，如此尖銳的交鋒，也是前所未見。

綜合川普的論點，就是美國優先，政府應當把有限的資源用於國內，盡量少管國際事務，甚至走向孤立。而拜登則還是放眼世界，正結合正義的力量與侵略者搏鬥。

這也令人想起大英帝國的殞落，曾經傲視群倫的日不落國，在二戰後元氣大傷，終於在1956年蘇伊士運河危機之後，國力回歸英倫三島。這也就是挪威學者高登(Johan Vincent Galtung)在2009年出版「美國帝國的衰落－然後呢？」一書的觀點，英國崩解，蘇聯繼之，美國難免，當時此世界上最大的經濟體正陷困獸猶鬥的窘境。

尤其，共和黨內反對支持烏克蘭的聲浪日益高漲。進而，美國的退縮，勢必將形成區域權力的真空。若此，這又將會對台灣產生甚麼影響，確實值得關注。