拜登簽1.2兆美元預算案 阻政府關門

美國總統拜登廿三日在德拉瓦州威明頓家中簽署一點二兆美元聯邦預算包裹法案，正式名稱為二○二四財年綜合撥款法，確保聯邦政府運作資金到位至九月底，不會出現局部斷炊「關門」窘境。

該包裹法案包括六項撥款法案，將為國防、金融服務、國土安全、衛生和公共服務等聯邦機構提供經費。

拜登強調，這些撥款法案不僅未大幅刪減預算開支，還擴大兒童保育項目、投資癌症研究、資助心理健康及藥物濫用照護，並提升美國海外領導地位，挹注資源確保邊境安全，這對美國人民是好消息。

該包裹案在聯邦眾院表決時，被共和黨保守派議員強烈反對，認為金額過大、未能實現削減預算目標，但最終仍獲通過。

鑒於聯邦參院未能趕在廿三日○點前通過，直到同日凌晨兩點多才過關，因此在技術上，部分聯邦機構曾短暫停擺。

我外交部對此表示，感謝美方再次透過具體立法行動展現重視台海安全。該包裹案明文提供台灣不少於三億美元對外軍事融資無償軍援；在國防部國際安全合作計畫下指定二六○○多萬美元用於與台灣合作；延續核撥不少於四百萬美元全球合作暨訓練架構預算；納入優先改革軍售流程，以加速對台灣軍備交付；還有支持台灣國際參與等。