身陷91樁官司！川普已輸掉3樁民事官司 需付數千萬美元賠償金

除了川普之外，美國所有已故或者在任總統遭到起訴的罪名總數累計也不到川普一個人的一半。在總共91樁官司中，川普已經輸掉了三樁民事官司，需要支付數千萬美元的賠償金。

不過，川普本人似乎並不太擔心這些官司，正在全力以赴參加下任總統大選。他的律師團隊正動用一切法律手段推遲一場又一場庭審。只要他能成功再次入主白宮，就能動用總統豁免權。川普的如意算盤能打響嗎？

2021年煽動支持者沖擊國會案

這是川普面臨的最重的一樁官司：特別檢察官史密斯(Jack Smith)在華盛頓特區法院向川普提出了四樁指控，起訴他陰謀煽動暴亂並試圖干擾選舉。如果此項罪成，川普將面臨幾十年的刑期。

本案的庭審本應在3月18日開始，但是案件已經被提升到了美國最高法院：後者首先需要釐清當時仍未卸任的川普是否享有總統豁免權。然而，川普在其四年任期內總共任命了3名最高法院大法官。美國最高法院擁有9名大法官，采取終身任命制，因此保守派力量如今在最高法院牢牢把持著多數席。而且，為避免干擾大選之嫌，最高法院不太可能在選戰的白熱化階段做出裁決。

佐治亞州干擾大選案

在佐治亞州，川普被指控試圖非法干擾大選。2020年11月的總統大選中，他在該州比拜登少了1.2萬票。在初步計票結果公布後，他打電話向佐治亞州選舉主任施壓，要求他「找到」缺失的選票。這段電話錄音後來被公布，引發軒然大波。假如此案罪成，川普也將遭到多年監禁。

檢察官威利斯(Fani Willis)建議此案在8月開始庭審。不過，川普的律師團隊卻抓住了這位檢察官的私生活把柄：她正在和此案的另一名檢察官談戀愛，後者被指控薪水過高而且邀請威利斯一同進行豪華度假旅游。川普方面因此要求予以撤換。就在一星期前，法院駁回了撤回威利斯的訴求，卻同意將其男友撤出此案。川普的律師團隊則不依不撓，堅持上訴要求撤換威利斯。

海湖莊園機密文件案

2022年，佛羅裡達州警方在川普的海湖莊園私人住所搜查出了國家機密文件，其中甚至包括涉及核武器以及軍事緊急預案的文檔。美國法律嚴格禁止在私人住所保存此類文件。

起訴書集中於：卸任總統川普不顧有關方面的再三要求，拒絕將這些機密文件歸還政府。川普還被指控阻礙警方調查此案：他的屬下疑被指使試圖從監控攝像機中刪除不利證據。

此案原定於5月20日開庭審理。不過主審法官卡農(Aileen Cannon)卻懷疑是否能如期開庭。卡農本人也充滿爭議：她在2020年被川普任命為佛羅裡達南部地區法官，並且此後在多起程序性裁決中做出了有利川普的決定。川普的律師團隊則試圖引用在任總統豁免權來推翻此案。

豔星封口費案

2016年總統大選前夕，川普疑向色情影星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付了約合13萬歐元的封口費，以換取後者不再聲稱和川普曾發生過性關係。此案所涉的並非封口費本身，而是封口費引發的記假賬嫌疑。川普因此被指控犯有偽造商業文件罪。

本案原定在3月底開審，但是近期突然又出現了上萬頁的新證據。因此法庭需要延後30天開庭，以便能夠梳理這些新證據。川普的律師團隊還趁機要求召開聽證會，調查「為什麼需要那麼多天來制作相關文件」。此外，川普律師團隊還要求徹底終結此案。

價值5億的已輸官司

多如牛毛的官司中，川普已經輸掉了三樁民事案。就在今年2月，紐約州法庭判決川普需要為經濟欺詐以及騙取優惠貸款行為支付4.5億美元的罰金。

在另一樁官司中，他被判需要向美國作家卡羅爾(E. Jean Carroll)支付9000萬美元的賠償：川普被判強奸了卡羅爾，還因指責後者為騙子而被判毀壞名譽罪。不過，川普的律師團隊並沒有認輸，對這三樁官司都提出了上訴。

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