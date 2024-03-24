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NASA太空計畫幫大忙 抗癌藥研究進展驚人

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署在最近一次凸顯總統拜登重要倡議的活動中表示，在太空無重力環境進行的實驗，讓對抗癌症的研究取得了「驚人的進展」。法新社
美國國家航空暨太空總署在最近一次凸顯總統拜登重要倡議的活動中表示，在太空無重力環境進行的實驗，讓對抗癌症的研究取得了「驚人的進展」。法新社

美國國家航空暨太空總署（NASA）在最近一次凸顯總統拜登重要倡議的活動中表示，在太空無重力環境進行的實驗，讓對抗癌症的研究取得了「驚人的進展」。

法新社報導，太空人盧比歐（Frank Rubio）在華盛頓一場活動中表示，太空是個「獨特的研究場域」。

這位48歲的醫生和前軍用直升機飛行員在最近前往國際太空站（ISS）執行任務期間進行了癌症研究。

細胞在太空中不僅老化得更快，可加快研究速度，其結構也會「更為純粹」。

太空總署署長尼爾森（Bill Nelson）接受法新社採訪時表示，「因為重力關係，它們在太空中不會聚集在一起，而是會懸浮」，因此更能分析它們的分子結構。

尼爾森補充說，在太空進行的研究有助於使抗癌藥物更有效。

製藥巨頭默克（Merck）在國際太空站使用抗癌藥物吉舒達（Keytruda）進行研究。目前患者是以靜脈注射方式使用這種藥物。

其關鍵成分很難轉化為液體，一種解決方案是結晶。

2017年，默克進行實驗，觀察晶體在太空形成的速度是否比在地球上更快。

尼爾森用兩張圖來展示差異，第1張顯示一個模糊的透明點，第2張則看到大量清晰的灰色斑點。

尼爾森說，這張照片顯示，更小、更均勻的晶體正在太空中形成，而且「形成得更好」。

他說，拜這類研究所賜，研究人員將能製造出可在醫生辦公室注射的藥物，不用歷經漫長且痛苦的化療治療。

儘管如此，距離開發出可廣泛應用的藥物，可能還需要數年時間。

2016年，時任副總統拜登發起「癌症登月」計畫（Cancer Moonshot）。白宮指出，「癌症登月」計畫的目標是在未來1/4個世紀內將癌症死亡率減半，挽救400萬人的生命。

太空人 抗癌 癌症

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