NASA太空計畫幫大忙 抗癌藥研究進展驚人

美國國家航空暨太空總署（NASA）在最近一次凸顯總統拜登重要倡議的活動中表示，在太空無重力環境進行的實驗，讓對抗癌症的研究取得了「驚人的進展」。

法新社報導，太空人盧比歐（Frank Rubio）在華盛頓一場活動中表示，太空是個「獨特的研究場域」。

這位48歲的醫生和前軍用直升機飛行員在最近前往國際太空站（ISS）執行任務期間進行了癌症研究。

細胞在太空中不僅老化得更快，可加快研究速度，其結構也會「更為純粹」。

太空總署署長尼爾森（Bill Nelson）接受法新社採訪時表示，「因為重力關係，它們在太空中不會聚集在一起，而是會懸浮」，因此更能分析它們的分子結構。

尼爾森補充說，在太空進行的研究有助於使抗癌藥物更有效。

製藥巨頭默克（Merck）在國際太空站使用抗癌藥物吉舒達（Keytruda）進行研究。目前患者是以靜脈注射方式使用這種藥物。

其關鍵成分很難轉化為液體，一種解決方案是結晶。

2017年，默克進行實驗，觀察晶體在太空形成的速度是否比在地球上更快。

尼爾森用兩張圖來展示差異，第1張顯示一個模糊的透明點，第2張則看到大量清晰的灰色斑點。

尼爾森說，這張照片顯示，更小、更均勻的晶體正在太空中形成，而且「形成得更好」。

他說，拜這類研究所賜，研究人員將能製造出可在醫生辦公室注射的藥物，不用歷經漫長且痛苦的化療治療。

儘管如此，距離開發出可廣泛應用的藥物，可能還需要數年時間。

2016年，時任副總統拜登發起「癌症登月」計畫（Cancer Moonshot）。白宮指出，「癌症登月」計畫的目標是在未來1/4個世紀內將癌症死亡率減半，挽救400萬人的生命。