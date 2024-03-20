美國疫後結婚率上升 去年突破200萬對！治療師揭創新高原因

美國結婚人數自2018年統計以來，再次突破200萬對。伴隨離婚率下降，加上新冠疫情期間的婚禮被迫延後，美國結婚率創下新高。婚姻和家庭治療師尼爾森表示，結婚率的增長可能來自人們在克服婚姻障礙之後，對伴侶的需求有更多認識。

結婚突破200萬對

《今日美國》報導，美國疾病管制及預防中心發布數據指出，自新冠疫情爆發以來，美國的結婚人數大幅增加。

2022年，美國共有2065905對情侶婚姻。這意味著美國每1000人中有6.2人結婚，也是自2018年以來的最高水平（當時有2132853人結婚，為6.5人）。疾病預防控制中心也表示，除了結婚人數增加之外，該國的離婚率也在下降。

雖然全國範圍內的總體結婚率穩定上升，但各州的情況卻有差異。2021年至 2022年間，美國結婚率最高的五個州分別為內華達州（25.9％）、夏威夷（14.4％）、蒙大拿州（9.9％）、猶他州（9.9％）和阿肯色州（7.9％）。

陪伴婚姻更穩定

《CNN》報導，婚姻與家庭治療師克納認為，在過去十年中，人們從「浪漫婚姻」逐漸轉變為「陪伴婚姻」，這意味著人們更願意在一開始選擇最好的朋友，而不是激情的伴侶，也促進了婚姻長期的穩定和品質。

波士頓心理學家奧尼爾博士也指出，承諾意味著與他人建立聯繫，最好是與始終如一、安全可靠的對象產生連結，當面對任何逆境時，他都會在身邊給你必要的幫助。

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