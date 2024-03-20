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頗有岳父之風！川普女婿稱以軍應「清理」加薩 看好蓋海景房有利可圖

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普任內高階顧問兼女婿庫許納8日受訪稱看好加薩海景房「有利可圖」，建議以色列「清理」加薩順便把巴勒斯坦人遷出拉法，剷平以色列以南的內蓋夫沙漠，「把人帶進去就完事」。路透
美國前總統川普任內高階顧問兼女婿庫許納8日受訪稱看好加薩海景房「有利可圖」，建議以色列「清理」加薩順便把巴勒斯坦人遷出拉法，剷平以色列以南的內蓋夫沙漠，「把人帶進去就完事」。路透

英國衛報報導，美國前總統川普任內高階顧問兼女婿庫許納8日受訪稱看好加薩海景房「有利可圖」，建議以色列「清理」加薩順便把巴勒斯坦人遷出拉法，剷平以色列以南的內蓋夫（Negev ）沙漠，「把人帶進去就完事」。

美國前總統川普女婿庫許納來自房地產商家族，在川普任內曾擔任高階顧問，主導中東地區和平計畫。該計畫挨批偏袒以色列，促成以色列和海灣國家的正常化協議的同時忽略巴勒斯坦人的未來。

而庫許納日前受邀到哈佛大學接受訪談，對以色列該如何處理加薩的立場侃侃而談，暗示假如川普回鍋白宮可能推行的中東政策。

庫許納向與談人哈佛大學中東研究所所長馬蘇德（Tarek Masoud）表示，「加薩的海景房產十分有利可圖......，如果人們專心拚生計的話」，並且遺憾「所有的錢」都拿去建造加薩地道和買火藥，而非用於教育與創新。

他說，「那裡的情況有點不幸，但是從以色列的角度來說，我會盡力把人遷出（加薩）並且進行清理」，「可是我不認為以色列說過不想巴勒斯坦人之後搬回那裡」。

庫許納說如果自己是以色列領導人，首要任務是讓巴勒斯坦人離開南加薩城市拉法，並且不排除「透過外交手段」讓他們進入埃及。

他還說，「不然的話，我可能會剷平內蓋夫某個地方，然後嘗試把人移到那裡」，「這個辦法可能更理想，把人帶進去就完事」。內蓋夫是位於以色列南部的沙漠地區。

也許是意識到發言或有不妥，庫許納過了一下子重申自己認為在內蓋夫開闢安全區供平民居住才是正確之舉。

這番言論和以色列社會輿論多有雷同引發馬蘇德訝異，他追問庫許納是否知曉以色列人普遍看法，以及會不會朝這個方向努力，庫許納聳聳肩說，「我不知道」，「我現在坐在邁阿密海灘，我觀察現況然後試著想如果是我在那裡會怎麼做？」

庫許納其實出身於猶太人家庭，父親是知名地產大亨查爾斯．庫許納（Charles Kushner），祖父母更是當年納粹大屠殺的倖存者，輾轉流亡到美國後從紐澤西州的基層木匠做起，並在查爾斯一代逐漸發展為東岸最大的房地產商。

以色列 川普 庫許納

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