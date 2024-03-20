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未表態挺誰 馬斯克：不會金援川普

聯合報／ 國際中心／綜合報導
馬斯克（左）不打算捐款給任何候選人。（歐新社）
馬斯克（左）不打算捐款給任何候選人。（歐新社）

科技大亨馬斯克在十八日播出的訪談中承認，他服用處方開立的Ｋ他命治療「負面心態」。他也提到本月稍早曾和美國共和黨總統參選人川普會面，但表示不打算捐款給任何候選人，也尚未決定支持誰，雖然他已「疏遠」現任總統拜登。

美國媒體報導五十二歲的馬斯克服藥，嚇壞一票投資人後，馬斯克證實他有服用Ｋ他命。法新社報導，這種藥物通常用於疼痛管理和治療憂鬱症

馬斯克對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）前主持人勒蒙說：「Ｋ他命有助於讓人擺脫負面心態。」

被問到使用Ｋ他命是否會影響投資人的觀感時，馬斯克說：「我們去年有全球銷量最佳的車子。所以從投資人的立場來看，如果我有在服用什麼，我應該繼續服用。」

馬斯克否認濫用Ｋ他命，說他「大約隔周之類的才會服用很少劑量」。他還說，不認為自己患有「長期憂鬱症」，而是在他出現「負面化學狀態」時才會使用Ｋ他命。

馬斯克也提到，本月初曾在佛州棕櫚灘與川普「不期而遇」，他否認川普曾要求他金援或站台。他說，「我當時正在朋友家吃早餐，川普就突然來了，就這樣。無論在任何情況下，我都不會支付他的法律費用，而且他也沒有向我要錢」。

馬斯克表明正在「疏遠」現任總統拜登，但這不代表他會支持川普，還說「現在到選前仍充滿變數」。

馬斯克本月十五日在Ｘ貼文稱美國人民應該掀起「紅色浪潮」，於十一月票投共和黨人，否則「美國就完蛋了」。他寫道，「試想，這種情況要再繼續惡化四年」，指的是川普的主要論點之一，也就是美國快被非法移民淹沒的說法。※提醒您：戒毒專線0800770885

川普 憂鬱症 美國

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