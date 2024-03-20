金融詐欺案 川普付不出保證金

美國前總統川普浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，遭法院裁罰四點六四億美元（約台幣一百四十六億元）。律師十八日承認川普無足夠現金繳納上訴保證金，接洽卅家擔保公司全都碰壁。川普若無法在廿五日期限前繳清罰款或繳交保證金，他的資產恐遭法院沒收。

川普二○二二年遭紐約州檢察長詹樂霞提出金融詐欺民事起訴，紐約州高等法院法官恩格隆今年二月判決川普必須支付三點五五億美元罰款，他的兒子艾瑞克和小唐納也因此案每人受罰逾四百萬美元，加計利息則為四點六四億美元，繳交賠償金期限為三月廿五日。

根據法院規定，川普必須籌措到比罰款金額更高的上訴擔保金，才能避免詹樂霞在三月廿五日對川普集團資產聲請扣押，確保能夠索取罰款。

七十七歲的川普對金融詐欺罪名始終辯稱無罪，並說一定會上訴。川普律師團十八日向法院提交聲明指出，川普為了幫天價罰款籌措擔保金，已向卅家機構接洽，卻遭遇「無法克服的困難」。

川普律師團說，想為四點六四億美元罰款尋找擔保是不可能的任務。許多擔保公司不願接手擔保金逾一億美元的案件，而且主要擔保業者有內規，禁止在詐欺案中接受房地產抵押，只接受現金或有價證券。

擔保業者必須控管風險，因為一旦為川普擔保，而他上訴敗訴卻繳不出罰款，擔保公司就必須幫他支付。

川普如今唯一選擇是以現金和現金等價物支付罰款百分之一百廿的保證金，總計五億五千七百五十萬美元，包括費用和利息。川普發表聲明說，任何公司都付不出這麼高額的保證金，「包括像我的公司這麼成功也一樣」。

路透指出，這顯示川普資產可能遭到扣押。如果要避免，川普只能自掏腰包在期限前繳清罰款或繳交擔保金。川普律師先前已訴請上訴法院擋下罰款繳付，或允許川普只須繳交一億美元擔保金。

法律分析師科許納說，川普若繳不出錢，詹樂霞可以沒收曼哈坦第五大道的川普大樓。他也說，川普聲稱他有一百四十億美元的資產，而拿不出保金顯示川普身價灌水。

川普本月稍早為女作家卡洛爾誹謗案八千三百三十萬美元賠償繳交九一六三萬美元擔保金。