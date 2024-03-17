美前副總統潘斯表態 拒絕挺川普

美國前副總統潘斯十五日就今年總統大選正式表態。他接受美國福斯新聞訪問時表明，自己不能昧著良心在這次大選支持其「前老闆」川普。

福音派基督徒潘斯指稱，目前「川普追求和論述的政策方向，與我們執政四年時（秉持的）保守派理念並不一致，因此我無法昧著良心在這次選戰挺他」，「我今年不會支持川普」。

川、潘兩人二○一六年選戰時開始搭檔，潘斯助川普取得宗教右翼人士支持。

美國前總統川普昔日副手潘斯曾角逐今年共和黨總統提名，但去年十月宣布退出，他當時承諾會支持共和黨候選人，也說不會投給民主黨籍總統拜登或第三勢力候選人，惟他並未透露改支持哪位共和黨人士問鼎白宮。如今潘斯承諾顯然有變，儘管川普尚未正式獲該黨提名。

潘斯受訪時對當時的川普政府政績感到自豪，聲稱正是保守派的施政才讓美國更繁榮安全。但如今川普已背離當時在反墮胎及國家債務等保守派議題的立場、「對人類生命神聖性的堅持」，在禁限中國大陸短影音平台抖音海外版TikTok問題上更一改過去主張，有違川普對北京的強硬態度，在在使潘斯失望。

潘斯說，早在他角逐黨內總統提名時，就已明言在一系列議題上與川普存在分歧，「不僅在我（二○二一年）一月六日履行憲法職責上看法不同」。潘斯當天監督美國國會認證拜登二○二○年大選勝選結果時，未支持川普推翻該結果的企圖，當天還有一群暴力「川粉」擅闖華府國會大廈，有人甚至高喊「吊死潘斯！」川潘從此分道揚鑣。

去年潘斯已提醒共和黨人警惕川普及其效仿者拋出的民粹主義誘惑。潘斯及其創立的「推動美國自由」組織甫宣布將投入兩千萬美元推動保守政策。去年潘斯退選後，川普曾「感嘆」政治人物可能很不忠誠，「是我挑了他（潘斯），讓他成為副總統」。