美眾議院通過TikTok法案 大陸外交部批：強盜邏輯

昨天（3月13日），美國眾議院在兩黨廣泛支持下以352對65票的壓倒性票數通過一項法案，該法案如果在參議院通過後生效，將迫使TikTok的中國母公司字節跳動出售這款廣受歡迎的影片應用程序，否則將面臨在美國禁用的後果。

這項法案的發起者是眾議院中國議題特設委員會的麥克加拉格爾（Mike Gallagher）和委員會首席民主黨議員拉賈克裡希納莫提（Raja Krishnamoorthi）。

加拉格爾上周表示：這是我向TikTok傳達的信息：要麼與中共分手，要麼就會失去美國的用戶。美國最大的對手無權控制主導美國境內的媒體平台。

該法案將給予字節跳動165天的時間剝離TikTok，否則將在美國禁止使用。TikTok在美國擁有超過1.7億的用戶。

這一法案是近一年來第一個旨在禁止或迫使字節跳動剝離TikTok應用程序的重大立法舉措，此前參議院禁止該應用程序的立法去年因TikTok的大力游說而在美國國會陷入停滯。

《紐約時報》指出，此舉加劇了北京和華盛頓之間就一系列可能影響國家安全、言論自由和社交媒體行業的技術控制權展開的對抗。

中國外交部：強盜邏輯

美國眾議院表決通過的次日（14日），中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應表示：美國眾議院通過的法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面，如果所謂國家安全的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。

他說：美方對TikTok事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的規則秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。

中國商務部新聞發言人何亞東也在周四舉行的例行新聞發布會上就美國眾議院通過TikTok法案回應表示：美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。

他強調說：相關方應嚴格遵守中國法律法規，中方將采取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

TikTok CEO：竭盡所能行使合法權利保護平台

TikTok CEO周受資（Shou Zi Chew）在相關法案通過後發表影片表示，TikTok在過去幾年一直致力於保護用戶的數據安全，使平台免受外部操縱，我們承諾將繼續這樣做。

他說：這項立法如果簽署成為法律，將導致TikTok在美國被禁止，哪怕是該法案的提案者也承認這是他們的目標。

他說：該法案將賦予其它社交媒體公司更多權力。它還將從創作者和小企業主的口袋中奪走數十億美元，使超過30萬個美國工作崗位面臨風險，並奪走你們的TikTok。

周受資在影片中還表示：我們將繼續竭盡所能，包括行使我們的合法權利來保護我們與你們一起建立的這個了不起的平台。我們相信我們可以一起克服這個困難。

目前這一法案還需要在參議院通過表決。據《華爾街日報》報導，目前還不清楚參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默(Chuck Schumer)是否願意投入必要的時間來推動該法案，也不清楚參議院商務委員會(Senate Commerce Committee)是否會試圖通過自己的立法做出重大改變。報導稱，參議院商務委員會主席、華盛頓州民主黨參議員坎特威爾（Maria Cantwell）可能會選擇修改該法案或乾脆將其擱置。

上周，美國總統拜登表示，如果該法案提交到他的辦公桌上，他就會簽署。

白宮方面昨天表示，希望參議院迅速行動。

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