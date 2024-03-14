夏威夷25年最慘血案！日裔按摩師「刺殺妻小後輕生」 生前疑性情大變

美國夏威夷檀香山發生25年來最嚴重命案，一名日裔按摩師疑似將妻子與3名孩子殺害後，結束自己的生命，一家五口被發現陳屍在家中。對此，有消息稱該按摩師自去年（2023）突然變得喜怒無常，更有鄰居在案發前聽見屋內傳出吵架的聲音。

綜合《BBC》、《Daily Mail》等外媒報導，夏威夷警方於10日上午8點半接到匿名報案電話，前往案發民宅卻無人應門，員警便選擇離開，不料45分鐘後再次接到報案電話，於是警方重返現場並破門而入，發現屋內竟有5具屍體。警方指出，死者包含一對成年男女，以及3名分別為10歲、12歲與17歲的孩子，據信是女子的丈夫在刺死4人後自盡。

目前警方並未透露該名男子身分，其死因與犯案動機仍在調查。不過，住在案發民宅附近的鄰居向當地媒體表示，涉案的是日裔家庭，他們在該地區生活約10年，時常看見孩子們在外面外耍。報導稱，行兇者疑似為46歲的帕里斯小田（Paris Oda），在生前曾經營一家診所並擔任脊椎按摩師。

關於此案件，診所員工戴佛斯（Cammy Divers）透露，小田在去年開始出現憂鬱傾向，變得喜怒無常與心不在焉，並坦言「我有點害怕和他（小田）說話，因為他看起來真的很不開心」，甚至有病人會詢問小田的轉變。

報導說明，小田從未有過犯罪紀錄，但財務問題可追溯至2021年，當時有棟辦公大樓的業主起訴他，最終他支付對方5.7萬美元（約新台幣179萬元）後和解。另外，小田曾在社交平台上將自己的車子以2萬美元（約新台幣63萬元）的價格出售，還幫一款售價800美元（約新台幣2.5萬元）的跑步機做廣告。

該起命案讓當地住戶非常震驚，有鄰居表示，死者一家是普通的家庭，會為各種節慶裝飾房屋；另一名鄰居指出，通常這邊不會發生太多犯罪事件，這裡非常的安全，「大家有點害怕，每個人都想確保能安然無恙」。

警方坦言，這起案件是自1999年「全錄（Xerox）謀殺案」後，規模最大的犯罪。據了解，「全錄謀殺案」共造成7人死亡，為夏威夷歷史上最嚴重的群體槍擊事件之一。

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