壓倒性多數 美眾院通過禁TikTok法案

美國聯邦眾議院十三日通過法案，規定影音分享應用程式TikTok與其中國母公司「字節跳動」必須斷絕關係，否則將遭美國禁用。

法新社報導，這項立法是TikTok目前為止面臨的最大威脅。TikTok在全球廣受歡迎，卻也引起政府和安全官員的高度緊張，擔心其中國背景及其可能屈從於北京的共產黨。

眾議院以三五二票對六十五票、一票棄權的壓倒性多數通過法案，在分裂的華府政壇，這是兩黨罕見意見一致的時刻。

法案下一步必須送交參議院表決，但前景尚不確定，參議院關鍵人士無意對一款擁有一點七億美國用戶的熱門應用程式採取如此激烈的行動。

白宮曾說，如果這項「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」提交到美國總統拜登的辦公桌上，他將簽署使其成為法律。

不過，篤定代表共和黨出馬參選總統的川普反對這項法案，他宣稱禁止TikTok會讓很多年輕人不滿，而且沒有TikTok會讓臉書變得更龐大。

法案上周獲得眾議院委員會一致通過，將要求字節跳動在一百八十天內出售TikTok，否則將禁止美國的蘋果和谷歌應用程式商店提供TikTok。法案還將賦予總統權力，規定如果其他應用程式處於一個被認為與美國敵對國家的控制之下，則可將其指定為對國家安全的威脅。

法案共同提案人共和黨籍眾議員蓋拉格和民主黨籍眾議員克利什納穆希以及白宮主張，只要字節跳動從TikTok撤資，這項法案就不是針對TikTok的禁令。

中國十三日在眾院表決前警告，禁用TikTok將無可避免地反過來傷害美國。中國外交部發言人汪文斌說，美國從未發現證據顯示TikTok危害國安，卻從未停止打壓。