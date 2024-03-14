拜登川普對決 拉開序幕

美國總統拜登與前總統川普相繼在各自黨內初選獲勝，贏得黨代表票雙雙跨越門檻，確定獲得黨內提名資格，為再度對決拉開序幕。

拜登12日拿下喬治亞州初選，取得決定性勝利，跨越1,968張黨代表票門檻，拿下民主黨總統提名資格。川普隨後於喬治亞州、密西西比州、華盛頓州和夏威夷州取得勝利，獲得共和黨提名所需的1,215張黨代表票。

拜登隨即發表聲明，表示「選民現在可以對這個國家的未來做出選擇。我們是要站起來捍衛我們的民主，還是讓其他人摧毀它？我們是要恢復選擇權並保護我們的自由，還是讓極端分子剝奪我們的自由？」

川普也發表影片，自稱獲得「偉大的勝利」，但現在必須回去工作，因為「我們有這個國家歷史上最糟糕的總統。他的名字是拜登，他必須被擊敗」。

這是近70年來美國總統大選首次上演二度對決戲碼。美國上一次出現總統候選人二度對決是在1956年，共和黨籍總統艾森豪第二次擊敗民主黨的史蒂文生。然而，路透民調顯示，拜登和川普都不受大多數選民歡迎。

創辦避險基金Citadel億萬富豪葛里芬預測川普將贏得大選，「對整體投資人來說，川普政府對資本市場有好處。讓人覺得政府是和你站同邊而不是反對你的。」