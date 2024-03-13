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禁用TikTok料將在眾院過關 參議員批沒道理：讓美國看上去像大陸

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅。歐新社
美國肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅。歐新社

美國眾議院13日將就跨黨派支持的打擊TikTok法案進行全院表決，預計可以輕鬆過關，但法案送進參議院後前景不明。肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅（Rand Paul）表示，這個擬議的禁令「毫無道理」。

根據「國會山莊」網站與NewsNation的報導，保羅受訪時提到「TikTok在中國被禁」，並警告美國禁用TikTok將開創一個危險先例，「我們在想，或者想要禁掉TikTok的人在想，哇，我們真將藉由成為中國獨裁者，並在我們的國家禁了TikTok，來打敗中國共產黨人嗎？」

保羅告訴主持人，「TikTok在中國被禁，那我們要效仿中國共產黨人，在我們的國家禁用嗎？無論如何，這毫無道理」。

保羅指出，一些美國人擁有TikTok的中國大陸母公司「字節跳動」股份，這樣一道禁令，將在沒有證明犯罪的情況下，奪走美國人民財產，「你不能只通過一個法律，就拿走某人的財產」。

他說，「我們知道中國政府確實要求了東西，但我們不知道任何資訊真的從TikTok傳向中國境內的任何一人」。

根據華盛頓郵報，保羅受訪時承諾，將阻擋他認為違反憲法的任何措施，美國人民「選擇使用TikTok來表達自我，我不認為國會應該試圖奪走1.7億美國人民的憲法第一修正案權利」。

華郵指出，保羅將法案扣住，可能會對立法流程造成重大打擊，將參院表決推遲一周或以上。在接下來六周，參院僅在其中三周開會，面臨的議程包括政府撥款、課稅與法官任命相關的緊迫措施；保羅一年之前的反對，就壓制了類似的立法行動。

TikTok 共和黨 字節跳動 美國 財產

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