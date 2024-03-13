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華郵：川普力挺TikTok 是為了錢

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華盛頓郵報專欄作家羅金指出，儘管沒有出現直接證據，但川普對禁止TikTok立場大轉變，主因是為了錢。

本月初，川普在保守派組織「成長俱樂部」發表講話，邀請者是該組織要角兼共和黨大金主亞斯。值得注意的是，亞斯的公司擁有TikTok母公司字節跳動股份，價值超過兩百億美元。

「成長俱樂部」將在今年選舉花費巨資支持川普，減輕川普的財務負擔，因為川普背負逾四億美元法律罰款，他的競選預算也極其有限。

眾院美國與中共競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希說，他認為川普愈來愈傾向根據自身經濟利益做出重大政策決定，包括在TikTok一案中，「我不覺得他是被原則驅動，但我能理解他在這種情況下受到金錢驅動」。

川普親信正在捍衛TikTok，曾在川普政府擔任白宮顧問的凱莉安．康威，據稱拿了「成長俱樂部」的錢，遊說反對禁止TikTok法案。康威告訴共和黨人，限制TikTok將導致共和黨失去年輕選民。美中競爭委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格說，他認為這種說法毫無道理；該法案獲得跨黨派支持，所以雙方都將承擔任何負面影響。

羅金指出，若川普能為金錢和政治利益扼殺限制TikTok法案，對大選前其他外交政策行動來說，是一個黑暗跡象。共和黨的外交政策愈來愈像人質，被能幫忙川普或能填補他金庫的人綁架。

TikTok 共和黨 川普

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