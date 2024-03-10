美議員提案 拒認陸對台主權

美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（ＲＳＣ）日前提出達三百多頁的「反制共產中國」法案。提案人之一的眾議員赫恩八日在華府智庫哈德遜研究所強調，中國大陸懷有經濟及軍事野心，該法案涵蓋廣泛，將通盤檢視美中政經關係。

赫恩指控中國想在經濟上摧毀美國，並在軍事上控制美國，且動作很快。該法案二月廿九日提出，內容涉及台灣、經濟、反制中國惡意影響力、國防、國安生產鏈、推動投資及研發等部分。

該法案要求對中國軍事及監控設備公司祭出貿易限制，任何實體若接受外國政府或政黨資助逾五萬美元（約台幣一五八萬元）就必須通報。申請學生簽證也須說明是否接受中共資助。

該法案亦禁止美國官員為中國等共產主義國家遊說，也禁止中國完全或部分擁有的公司在美國購入房地產或農地。

涉台部分，鑒於台灣受中國國家主席習近平直接威脅，美方須予以保護，並阻止美國聯邦政府單位承認中國擁有台灣主權的主張，若美國總統認為任何個人構成對台主權威脅，將有權實施制裁。

取消制裁的前提則包括：中國及中共停止所有對台威脅、軍事演習及侵略行為；中國或中共、相關軍事或情報人員和代理人，至少一年未入侵台灣空域、領海或陸地。

該法案並要求國務院等美國政府機構，將經民主程序選出的台灣政府視為台灣人民合法代表，不再延續稱台灣政府為「當局」的過時做法，並與台灣洽談自貿協定（ＦＴＡ）。

該法案也提升美國在台協會（ＡＩＴ）位階，要求相當於美國駐台大使的ＡＩＴ台北辦事處處長人事案應比照美國駐外大使，經聯邦參議院確認同意，並擁有「代表」頭銜。ＡＩＴ處長現由美國國務卿任命，無需經參院。