聯合航空又出包 客機輪胎掉落砸車

美國聯合航空一架從舊金山飛日本大阪的波音客機七日起飛後不久，其一個輪胎竟在空中脫落，砸毀地面汽車，所幸無人受傷。

影片顯示，一架波音７７７–２００型客機剛飛離舊金山國際機場跑道不久，就有一個輪胎從左側起落架脫落。該輪胎最終掉在機場員工專用停車場，造成一輛汽車嚴重受損，其左側車門、車頂及後車窗變形破裂，玻璃也碎裂一地。

聯合航空證實確有此事，編號ＵＡ３５航班載有二三五名乘客和十四名機組員。該型號客機兩個主起落架支柱各有六個輪胎，設計要旨是在輪胎丟失或損壞下，客機仍能安全著陸。該公司已安排該機先轉降美國洛杉磯，再派另一架客機於七日晚將乘客送往大阪。

美國聯邦航空總署表示，將對此展開調查。該公司近來頻出包，一架波音客機四日從德州起飛後才數分鐘，其中一個引擎就突然起火，所幸緊急返回機場降落、無人受傷。