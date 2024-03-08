拜登、川普確定總統大選再度對決 隔空互罵

美國前總統川普在共和黨總統初選最後對手、南卡州前州長海理六日宣布退選，今年總統大選戰局幾可確定是川普與拜登總統再次對決。拜登發布聲明，抨擊川普決意摧毀美國民主，為了掌權無所不為；川普則對拜登下辯論戰帖，稱「隨時隨地」奉陪，並矢言會迅速回應拜登七日晚間（台灣時間八日上午十時）發表國情咨文的內容。

五日「超級星期二」結果出爐後，拜登發布聲明表示，「今晚的結果讓美國人有明確的選擇：我們將向前邁進，或讓川普把我們拖回他任內的混亂、分裂和黑暗當中」。

拜登說，如果川普重回白宮，將受到積怨和欺騙驅使，專注於報復，而非美國民眾。

川普在共和黨初選期間拒絕與任何對手辯論，但他六日對拜登下戰帖，宣稱隨時隨地奉陪，呼籲拜登與他辯論。

七十七歲的川普還批評八十一歲的拜登年老體衰，無法勝任元首任務。川普說，拜登身邊圍繞法西斯主義者及共產主義者，「都是那些人在做決定」。

紐約時報指出，這是近七十年來美國首度出現總統候選人再次對決局面，上次是一九五二年、一九五六年大選，艾森豪兩度對戰史蒂文生。

紐時分析，拜登與川普二度交手，選戰長達八個月，雙方各自民調都有極不受歡迎的某些弱點，兩人都拿攻擊對方當成選戰主軸，料充滿大量負面宣傳。

今年美國大選將是許多重大事件與政策處理的公投，包括美軍撤離阿富汗、俄烏戰爭、通膨與高利率、墮胎權等。