聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登、川普確定總統大選再度對決 隔空互罵

聯合報／ 記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
經過「超級星期二」後，兩黨各自歸隊，確定2024年總統大選由拜登(右)與川普(左)再戰。（美聯社）
經過「超級星期二」後，兩黨各自歸隊，確定2024年總統大選由拜登(右)與川普(左)再戰。（美聯社）

美國前總統川普在共和黨總統初選最後對手、南卡州前州長海理六日宣布退選，今年總統大選戰局幾可確定是川普與拜登總統再次對決。拜登發布聲明，抨擊川普決意摧毀美國民主，為了掌權無所不為；川普則對拜登下辯論戰帖，稱「隨時隨地」奉陪，並矢言會迅速回應拜登七日晚間（台灣時間八日上午十時）發表國情咨文的內容。

五日「超級星期二」結果出爐後，拜登發布聲明表示，「今晚的結果讓美國人有明確的選擇：我們將向前邁進，或讓川普把我們拖回他任內的混亂、分裂和黑暗當中」。

拜登說，如果川普重回白宮，將受到積怨和欺騙驅使，專注於報復，而非美國民眾。

川普在共和黨初選期間拒絕與任何對手辯論，但他六日對拜登下戰帖，宣稱隨時隨地奉陪，呼籲拜登與他辯論。

七十七歲的川普還批評八十一歲的拜登年老體衰，無法勝任元首任務。川普說，拜登身邊圍繞法西斯主義者及共產主義者，「都是那些人在做決定」。

紐約時報指出，這是近七十年來美國首度出現總統候選人再次對決局面，上次是一九五二年、一九五六年大選，艾森豪兩度對戰史蒂文生。

紐時分析，拜登與川普二度交手，選戰長達八個月，雙方各自民調都有極不受歡迎的某些弱點，兩人都拿攻擊對方當成選戰主軸，料充滿大量負面宣傳。

今年美國大選將是許多重大事件與政策處理的公投，包括美軍撤離阿富汗、俄烏戰爭、通膨與高利率、墮胎權等。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

川拜對決抵定 海莉選民流向待觀察

高齡引憂 白宮新策略：讓拜登做自己

拜登初選首敗 在薩摩亞群島輸給他

不意外的老人選戰？川普再戰拜登，海莉「暫時」退出總統大選

相關新聞

拜登、川普確定總統大選再度對決 隔空互罵

美國前總統川普在共和黨總統初選最後對手、南卡州前州長海理六日宣布退選，今年總統大選戰局幾可確定是川普與拜登總統再次對決。...

川普vs.拜登二次大戰！經濟優劣比較10點見真章

美國總統拜登與前任總統川普準備在11月5日總統大選再戰一回合。若說2020年選舉有如對川普總統任內施政表現的公投，202...

拜登vs.川普再戰2024 六面向政策比一比

美國「超級星期二」初選看來大勢已定，現任總統拜登與前任總統川普篤定分別代表民主黨與共和黨披戰袍、二度在11月總統大選對壘。這兩位總統候選人在經濟相關重要議題上看法明顯分歧，勝選後將把美國帶往截然不同的方向。

女子想整形提臀反遭粗心醫害死 腸道膀胱肝臟腹壁全被刺穿

美國田納西州一名年輕媽媽為了提臀進行豐臀整形手術，沒想到手術過程中粗心的醫生刺穿了她的腸道、膀胱、肝臟和腹壁，女子後來因脂肪沉積，導致血管阻塞、心臟驟停死亡。該死亡女子的家人對她的醫生和醫美中心提起過失致死訴訟。

總統大選可能再度對決川普！拜登國情咨文演說將登場 6大重點一次看

美國總統拜登與前總統川普有望在2024年總統大選再次對決，就在競爭愈形激烈之際，拜登將於美東時間7日晚間發表國情咨文演說...

美右派喜劇演員遭脫口秀俱樂部喊卡 掀價值觀論戰

西雅圖一個脫口秀俱樂部先前取消4名喜劇演員演出，引發輿論軒然大波。俱樂部老闆安德森遭右派人士圍剿，指她該遭性侵或謀殺，孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。